「借金だけが残ってしまった」夢のマイホームが詐欺だった…2000万円を失った被害者の悲痛な叫び
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
三崎優太氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【音声公開】夢のマイホームが詐欺だった...借金2000万円だけが残った悪質な手口を暴きます。」と題した動画を公開。マイホームの建設を依頼した住宅メーカーが倒産し、約2000万円の借金だけが残ったという視聴者の悲痛な実体験を取り上げ、その悪質な手口を告発した。
動画では、新潟県在住で20代の男性「高田さん（仮名）」が被害者として登場。三崎優太氏によると、高田さんは妻と2人の幼い子供のために、約3000万円のマイホーム購入を決意。貯金をはたき、銀行から融資を受けて住宅メーカー「ニコハウス」と契約を結んだ。しかし、契約後に着工金と中間金として約1990万円を支払った後、メーカーとの連絡が途絶え、家は一向に建たずじまい。結果として、ニコハウスは倒産し、高田さんの手元には約2000万円のローンだけが残ったという。
高田さんは「子供のために使えたはずのお金だったと思うと辛い」と涙ながらに心境を吐露。妻も毎日泣いていると明かし、家族が負った精神的な打撃の大きさを語った。三崎優太氏は、このトラブルが「いつ自分に起こり得るか分からない」と警鐘を鳴らし、他人事ではないと強調する。さらに動画では、会社倒産後に行われた債権者説明会の音声も公開。そこでは、ニコハウスの青柳博社長が形式的な謝罪をするのみで、被害者の怒号が飛び交う中、代理人の弁護士が対応する様子が生々しく記録されていた。
三崎優太氏は、こうした被害が後を絶たない現状に「明日は我が身だと思って危機感を持ってほしい」と強く訴えかける。そして、同様の被害に遭った人々がいることに触れ、情報提供を呼びかけ、視聴者一人ひとりが知識を身につけ、最悪の事態を防ぐことの重要性を説いて動画を締めくくった。
