YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「念願のスカイツリーとお好み焼きに外国人を連れて行った結果？ #FREERIDE #外国人 #おもててなし」を公開しました。この動画は、来日したばかりの外国人に観光案内とホテルまでの送迎を無償で行う企画「FREE RIDE」の様子を記録したものです。今回はデンマークから初めて日本を訪れたというカップルをもてなします。



動画では、出演者のJukia氏が空港で出会ったデンマーク人の男女を車に乗せ、東京観光へと出発します。道中、車窓から見える景色にデンマーク人男性は「東京は規格外のデカさだね」「本当に信じられない」と、都市の規模に圧倒されている様子です。一行が最初に向かったのは、東京スカイツリー。展望台からの壮大な眺めに、2人は「とんでもないね」「本物の景色だと思えない」と感動の声を上げていました。



続いて一行は、下町の雰囲気が漂うお好み焼き・もんじゃ焼き店「ぐりぐり」を訪れます。初めて食べるというもんじゃ焼きについて、デンマーク人女性は「とっても美味しい！いろんな食感があるね」とコメント。デンマーク人男性も「本当に最高だよ」と、日本のソウルフードを堪能しました。



Jukia氏の温かいおもてなしは、海外からのゲストを迎える際の参考になりそうです。言葉や文化の壁を越えた心温まる交流の様子を、動画でチェックしてみてはいかがでしょうか。



