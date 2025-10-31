この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「念願のスカイツリーとお好み焼きに外国人を連れて行った結果？　#FREERIDE #外国人 #おもててなし」を公開しました。この動画は、来日したばかりの外国人に観光案内とホテルまでの送迎を無償で行う企画「FREE RIDE」の様子を記録したものです。今回はデンマークから初めて日本を訪れたというカップルをもてなします。

動画では、出演者のJukia氏が空港で出会ったデンマーク人の男女を車に乗せ、東京観光へと出発します。道中、車窓から見える景色にデンマーク人男性は「東京は規格外のデカさだね」「本当に信じられない」と、都市の規模に圧倒されている様子です。一行が最初に向かったのは、東京スカイツリー。展望台からの壮大な眺めに、2人は「とんでもないね」「本物の景色だと思えない」と感動の声を上げていました。

続いて一行は、下町の雰囲気が漂うお好み焼き・もんじゃ焼き店「ぐりぐり」を訪れます。初めて食べるというもんじゃ焼きについて、デンマーク人女性は「とっても美味しい！いろんな食感があるね」とコメント。デンマーク人男性も「本当に最高だよ」と、日本のソウルフードを堪能しました。

Jukia氏の温かいおもてなしは、海外からのゲストを迎える際の参考になりそうです。言葉や文化の壁を越えた心温まる交流の様子を、動画でチェックしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:21

企画「FREE RIDE」の説明
13:43

スカイツリー展望台からの絶景に感動
22:25

お好み焼き・もんじゃ焼き店「ぐりぐり」へ
28:43

初めてのもんじゃ焼きを実食
39:32

宿泊先での感動のお別れ

関連記事

「夢が叶った！」初来日の米国人兄弟、渋谷で日本の“おもてなし”に大興奮

「夢が叶った！」初来日の米国人兄弟、渋谷で日本の“おもてなし”に大興奮

 「マジでうまい！」初めての和牛に外国人男性が感動

「マジでうまい！」初めての和牛に外国人男性が感動

 ガイドブックにない東京体験に外国人熱狂！地元民と巡る池袋の祭りと絶品グルメ

ガイドブックにない東京体験に外国人熱狂！地元民と巡る池袋の祭りと絶品グルメ
もっと見る

チャンネル情報

イチマルク │ FREE RIDE_icon

イチマルク │ FREE RIDE

YouTube チャンネル登録者数 13.20万人 341 本の動画
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube