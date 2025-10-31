この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない日経平均5万円の裏側「機関投資家はこうやって爆買いしている」その仕組みとは？

経済解説チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【機関投資家】解説！日経平均5万円で機関投資家はこうやって爆買いしている！」と題した動画を公開。日経平均株価が5万円を超える急騰を見せる一方で、TOPIX（東証株価指数）が下落するという異例の事態について、その背景にある機関投資家の特殊な取引手法をモハP氏が解説した。



動画の冒頭でモハP氏は、日経平均が1000円以上も上昇したにもかかわらず、市場全体の動きを示すTOPIXは下落したという事実を提示。この乖離を生んだ要因は「機関投資家の投資行動が影響した面がある」と指摘する。



その核心にあるのが、機関投資家がリスクヘッジのために用いる「オプション取引」である。具体的には、株価下落に備えて「プットオプション（売る権利）」を買い、その購入費用を相殺するために「コールオプション（買う権利）」を売る「ゼロコストオプション」という戦略を取ることがあると説明。この戦略では、株価が一定の範囲内に収まっていればコストゼロで下落リスクを回避できる。



しかし、問題は株価が予想を超えて急騰した場合に発生する。モハP氏は、「コールオプションの売り」は株価が権利行使価格を上回ると損失が無限に膨らむリスクを負うと解説。そのため、機関投資家は損失を回避しようと、今度は日経平均先物を大量に買い始める。この買い注文がさらに日経平均を押し上げるという「踏み上げ」の連鎖が発生。これが、特定の銘柄（日経平均への寄与度が高い銘柄）だけが爆買いされ、市場全体の実態とはかけ離れた株価上昇を引き起こすメカニズムであると結論付けた。この記事は、株価急騰の裏に隠されたプロの投資家の複雑な力学を解き明かす内容となっている。