オープンマリッジ宣言以降、メディアを騒がせている人気YouTuber・ヒカル。10月29日に公開された動画では、パチンコ業界とのコラボが決定し、話題を呼んでいるなか、顔に起きている“異変”を指摘する声があがっている。

「10月29日に公開された動画では、取材媒体『スロミュー』との話し合いの末、ヒカルさんとパチンコ業界のコラボが決定。11月から大型企画『ヒカルの一致団結』が全国150店舗でスタートするといいます。パチンコ専門の新チャンネルも立ち上げ、『業界を盛り上げる』と意気込んでいるようです」（芸能記者）

今年5月に元キャバ嬢でインフルエンサー・進撃のノアと“交際0日婚”を発表するも、9月に「浮気はしたいけど離婚はしたくない」と“オープンマリッジ”を宣言し、物議をかもしていたヒカル。チャンネル登録者数が20万人以上減少する事態となったが、捨てる神あれば拾う神あり。新しい仕事も順調に進んでいるようだ。

だが、視聴者をざわつかせたのは、動画内容ではなく、ヒカルの顔にみられた変化だった。29日、話し合いの場に同席していた、パチスロ系の取材媒体を運営する天草ヤスヲがXを更新。『ヒカルさんが業界に旋風を巻き起こすと聞き、応援してきました！』と2ショットを投稿した。だが、撮り方の問題か、動画の印象よりのっぺりした様子の映りに、視聴者からは違和感を指摘する声が続出した。

《なんかヒカル顔変わりすぎ？笑ニセモンか？》

《なんか顔違く見えるけど、なんだ？普段は加工してんのか。》

《ヒカルってこんな顔だったっけ？俺が知ってるヒカルと違う…》

実は、ヒカルは、過去におこなってきた美容事情を、隠すことなく公開してきたのだ。

「歯列矯正や肌管理といった美容医療だけでなく、整形も実施しています。2024年10月には、過去に頬に入れた脂肪を取りたくなり、顔の脂肪吸引や糸リフト、バッファルカット除去などの施術を受けたことを明かしました。術後のダウンタイムの姿まで公開しており、膨れ上がった頬や内出血の様子が痛々しかったです。『人ってやっぱり外見で判断される部分も強い』と、容姿を整える理由も語っており、かなり気を遣ってきたことが伺えます。そのため、久々に見た視聴者からすれば『変わった』という感想になってくるのかもしれません」（芸能記者）

結婚生活と同じく、彼の容姿も徐々に変化していくのかもしれない。