「レベルが違う」「スーパーだった」王者相手に無双！２ゴール演出の日本代表MFに絶賛相次ぐ！「精度えぐすぎ」「ずっと支配してた」
現地時間10月29日に開催されたカラバオカップの４回戦で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは遠藤航が所属するリバプールと敵地アンフィールドで対戦。３−０で快勝を収めた。
鎌田と遠藤がともにフル出場し、日本人対決が実現したこの一戦で躍動したのが、ボランチでプレーした前者だった。
中盤でゲームをコントロールすると、41分と45分にはタイミングのいい縦パスで２ゴールを演出してみせた。
プレミアリーグ王者を相手に無双した日本代表MFに、ファンからは次のような絶賛の声が多数上がった。
「レベルが違う」
「最高やん」
「神すぎたな」
「ずっと支配してた」
「精度えぐすぎて有線レベル」
「鎌田すんごかったな」
「今日もスーパーだった」
「この活躍を見てるとステップアップの可能性はありそう」
「めっちゃいいやん」
「ずっと落ち着いていてさすがのプレイだったね」
「完全にクリスタル・パレスの中心選手だな」
好調を維持する29歳が眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地がリバプールを相手に２ゴールを演出
