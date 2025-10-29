中日の育成・井上剣也投手が２９日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸３００万円でサインした（金額は推定）。

初めて契約更改に臨んだ井上は「課題の制球力という部分に向き合ってきた。（１０月のみやざき）フェニックスリーグでは、ゾーンに集められていたので、成長かなと思います」と、うなずいた。

井上は、鹿児島実高から育成ドラフト２位で加入。１年目の今季は、ウエスタン・リーグで１試合の登板のみだったが、秋季教育リーグ「みやざき・フェニックスリーグ」では、６試合に登板。自己最速の１５４キロをマークするなど、猛アピールし、１１月からの高知キャンプのメンバーにも選ばれた。井上監督ら、１軍首脳陣が集まるだけに、「来年、支配下になれるようにアピールしていきたい」と力を込めた。

会見の冒頭では、報道陣からの「（契約書に）サインはしましたか？」の問いに、「そうですね…書き慣れました」と“珍回答”。ファンへのサインと勘違いしたルーキーは、記者から「契約書にサインはされましたか？」と聞き直され、「あ、しました」と照れ笑いを浮かべた。天然ぶりで場を和ませた１８歳右腕は、支配下を目指して、実りの秋を過ごす。