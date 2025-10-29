漫画家のホンダアオイさんの漫画「いくら資産あっても無職で結婚するのは超厳しいぞ」が、Xで400近くの「いいね」を集めて話題となっています。

作者はサイドFIREし、漫画家として生活しています。33歳で結婚を意識するようになったのですが、「多少資産があっても、ほぼ無職だと結婚の難易度が上がる」ということに気付き…という内容で、読者からは「FIREすると出会いが極端に減ります」「難易度が上がりますね」「言われてみたら確かにその通り」などの声が上がっています。

資産があっても結婚は簡単じゃない現実

ホンダアオイさんは、Xやブログ「ホンダアオイの無職な日常」で作品を発表しています。ホンダアオイさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

ホンダアオイさん「最近FIREという言葉が流行っていますが、FIREはもちろんいいことばかりではありません。特に独身でFIREした場合、FIRE後に結婚することに関しては難易度が跳ね上がる、と感じて描きました」

Q.これまで交際相手や友人にご自身の職業を説明したとき、どのような反応が返ってきましたか。

ホンダアオイさん「株式投資で生活費を賄いながら、漫画家としてのキャリアを積んでいるので、結婚に関しては賛否両論でした。『エンジニアを続けていた方が結婚はしやすかったと思う』『投資でお金を稼ぐなんて怖い』という厳しい声もある一方で、『いい会社に勤務していれば結婚できるわけではないので問題ない』『自分の分をちゃんと稼げていれば、後は行動次第だと思う』のような前向きな意見も多かったです」

Q.無職投資家となってから、ご自身の「結婚観」や「理想の相手像」は変わりましたか。

ホンダアオイさん「会社員のときは、人並みに相手にもいろいろ求めていた気がします。今は無職に近い状態なので、何かを求める立場ではございません（笑）」

Q.今後、結婚に向けてどう行動していきたいですか。

ホンダアオイさん「漫画家と言えるように成果を上げたいですね」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ホンダアオイさん「『間違いなく難易度高いですね』『大企業勤務だから結婚できるわけでもない』『5億くらいあればいけると思う』『FIREした人同士ならいけそう』『デメリットもしっかり伝えてくれる、いい漫画』など、さまざまなコメントをいただきました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

ホンダアオイさん「お金や人生をメインのテーマにして、読者が人生を考えるきっかけになるような漫画を作り続けたいと思っています」