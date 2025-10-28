ÅìµþËÜ±¡¤ÎÇäµÑ¸¡Æ¤¡¡°Ï¸ë¤ÎÆüËÜ´ý±¡
¡¡°Ï¸ë¤ÎÆüËÜ´ý±¡¤Ï28Æü¡¢·Ð±Ä²þ³×°Ñ°÷²ñ¤ÎºÇ½ªÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Æ±´ý±¡ÅìµþËÜ±¡¤òÇäµÑ¤·¤Æ°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉðµÜÍÛ¸÷Íý»öÄ¹¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö»þ´ÖÅª¤Ë¤âºâÀ¯Åª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëÅìµþËÜ±¡¤Ï1971Ç¯¤Ë´°À®¡£¤½¤ì¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡·Ð±Ä²þ³×°Ñ°÷²ñ¤ÏÆüËÜ´ý±¡¤ÎÍý»öÄ¹¡¢¾ïÌ³Íý»ö¤ä³°Éô¤ÎÍ¼±¼Ô¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÈ¯Â¤·¡¢9·î¤ËºÇ½ªÊó¹ð¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£ÀÖ»ú·Ð±Ä¤¬Â³¤¯ÆüËÜ´ý±¡¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢ÌäÂêÅÀ¤ÎÃê½Ð¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊºâÌ³¤Î¼Â¸½Êýºö¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£