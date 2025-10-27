◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)

城西大学が残り1キロで逆転し、25年ぶりの3度目の優勝。4区間で区間新記録が誕生するハイレベルなレースとなりました。

6人が区間記録超え 城西大の本間香が1年生ながら堂々区間賞

気温15.5度の雨の中で始まったレース。1区(6.6キロ)では城西大の本間香選手(1年)が立命館大の太田咲雪選手(3年)との激しいスパート勝負を制して、20分53秒のタイムで従来の記録を18秒更新。1年生ながら見事な区間賞獲得となりました。

本間選手は、「チームの優勝という目標に向かって、しっかりいい流れをつくって、区間賞と区間新を出してチームに貢献できる走りをできてよかった。プレッシャーと緊張がありましたが、それが力となって最後まで全力で走ることができました」と笑顔をみせました。

この区間では太田選手も2秒差で従来の記録を大幅に更新。東北福祉大の中野芽衣選手(2年)、 帝京科学大の今西紗世選手(1年)、大東文化大の秋竹凛音選手(1年)、福岡大の福山光選手(2年)と上位6人が区間記録を上回るレースとなりました。

城西大が2区間連続の区間賞 兼子心晴が圧巻の走り

2区(4.0キロ)では、城西大の兼子心晴選手(4年)がその勢いを加速。従来の記録を3秒上回る12分38秒の快走で、2秒差で受けたタスキを27秒まで広げました。

兼子選手は「チームの優勝を掲げていて、自分のところでいかに差を広げられるかが勝負だと思っていたのでホッとしています。香が区間賞できてくれると思っていたので、自分の走りに徹することを心がけました」と笑顔をみせました。

再び6人が区間記録超え 東北福祉大の佐々木菜月が区間賞

3区(5.8キロ)では佐々木菜月選手(3年)が区間新記録の快走。従来の記録を31秒更新する18分14秒のタイムで2位に押し上げます。「前半区間の2人がいい順位、流れで持ってきてくれた。後半の3人を勢いづけるいい走りができた」と振り返りました。

また3区では名城大の米澤奈々香選手(4年)、城西大の大西由菜選手(1年)、立命館大の山本釉未選手(2年)、筑波大の鈴木美海選手(2年)、大東文化大の成瀬結菜選手(1年)と区間上位6人が区間記録を上回るタイムで走り抜く、ハイレベルなレースでした。

東北福祉大が2区間連続区間賞 早坂優「走れなかったメンバーのことを考えて」

4区(4.8キロ)では東北福祉大が2区間連続区間賞。早坂優選手(2年)は「ほとんど単独走になりましたが、たくさんの応援の声だったり、走れなかったメンバーのことを考えて、最後まで粘りの走りができた」と話し、トップの城西大との差を20秒差につめました。

サラ ワンジルが3年連続区間賞

最長区間5区(9.2キロ)では大東文化大のケニア人留学生サラ ワンジル選手(3年)が3年連続5区で区間賞。

「去年より速くてうれしいです」とトップとの1分15秒差を追いつき、区間記録の不破聖衣来選手(当時拓殖大1年)に次ぐ、歴代2位のタイムでした。

アンカーで大逆転劇 金子陽向が区間新で城西大の優勝導く

最終6区(7.6キロ)では劇的ドラマ。トップの大東文化大を1分17秒差の3位でスタートした城西大の金子陽向選手(4年)は前を行く東北福祉大をとらえると、残り1キロ付近で大東文化大を逆転。キャプテンが24分35秒の区間新記録で、城西大25年ぶりの優勝に導きました。

金子選手は「本当にたくさんの人に支えられて、4年間やってくることができた。25年前優勝したときから25年間いろんな人がこの日本一を目指して頑張ってきて、ここまでつないできてくれたので、最後は何が何でも私が一番でみんなのもとへ帰るんだという気持ちで走りました」と振り返りました。また6区では名城大の村岡美玖選手(3年)も区間記録を上回る好タイムでした。

区間賞は、優勝した城西大から3人。過去最高の4位に入った東北福祉大は2人の区間賞でした。一方、前回女王の立命館大や前回連覇が7で止まった名城大からは区間賞はなし。6区間中4区間で新記録が生まれた記録ラッシュのレースとなりました。

▽各区間上位3人

◆1区（6.6キロ）

1位 20分53秒 本間香（城西大1年）※新

2位 20分55秒 太田咲雪（立命館大3年）※新

3位 20分58秒 中野芽衣（東北福祉大2年）※新

◆2区（4.0キロ）

1位 12分38秒 兼子心晴（城西大4年）※新

2位 12分50秒 大河原萌花（名城大4年）

3位 13分03秒 佐藤ゆあ（立命館大1年）

◆3区（5.8キロ）

1位 18分14秒 佐々木菜月（東北福祉大3年）※新

2位 18分26秒 米澤奈々香（名城大4年）※新

3位 18分33秒 大西由菜（城西大1年）※新

◆4区（4.8キロ）

1位 15分44秒 早坂優（東北福祉大2年）

2位 15分52秒 石川苺（城西大3年）

3位 16分00秒 石松愛朱加（名城大4年）

◆5区（9.2キロ）

1位 28分25秒 サラ ワンジル（大東文化大3年）

2位 29分46秒 土屋舞琴（立命館大4年）

3位 29分51秒 田島愛理（順天堂大3年）

◆6区（7.6キロ）1位 24分35秒 金子陽向（城西大4年）※新2位 24分44秒 村岡美玖（名城大3年）※新3位 24分51秒 古澤由奈（大阪学院大1年）