10月27日（月）放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」では、「京都銭湯クライシス」と題して、京都のとある銭湯に密着する。

日本の銭湯は燃料の価格高騰や後継者不足などの理由により、いまやピーク時の1割以下にまで減少。今年の２月にも京都の清水五条にある老舗銭湯・大黒湯が多くの人に惜しまれながら閉店した。しかし実は閉店から７か月後、とある人物の手によって大黒湯が復活したという。

その人物とは、以前京都大学熊野寮を取材した際に出演してくれた、行動力があり過ぎる大学生のちくりん。銭湯マニアでもある彼だが、持ち前の行動力で様々なことに手を出し過ぎたため、４回留年し現在は大学７回生。この度ついに銭湯の経営にまで手を出したのだ。しかも雇われ店長ではなく、独立開業。開業に向けてすでに借金500万円を抱えているという。なぜそこまでして大国湯を引き継いだのか、ちくりんがその熱い想いを語る。

引き継ぐことが決まってからは、毎日朝から晩まで開店準備。作業は山積みだが、銭湯サークルの後輩やアルバイト時代の先輩まで、様々な人がちくりんのためにボランティアで駆けつけて手伝ってくれていた。そしてついに迎えた、大国湯のオープン初日に密着する。

なるみと岡村もその行動力や将来に興味津々のちくりん。番組からも彼に何かしてあげたい…ということで、ちくりんプロデュースの大国湯のＣＭを制作し、公開する！

