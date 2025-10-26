10月24日、7人組アイドルグループ・WEST.の神山智洋が所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトなどで結婚を発表した。お相手は一般女性とされている。

グループとしては、今年1月に桐山照史が元バレーボール選手の狩野舞子との結婚を発表しており、2人目の既婚者となった。

結婚には祝辞の声が多く寄せられているものの、現在は、年末に開催される『WEST. SPECIAL LIVE “WESTA!” 2025-2026』の申込期間中。ファンも複雑な気持ちを抱えているようで、グループ全体へのガッカリ感が叫ばれている。

「とりわけ、神山さんと同じグループ『WEST.』の中間淳太さんの“熱愛報道”は、ファンにショックを与えました。7月には東京ディズニーランドの“ジャンボリお姉さん”ことプロダンサー・林祐衣さんとの熱愛が報じられ、ゴルフデートの様子など生々しい写真も。

そこで注目されたのが、グループごとのメンバーカラーです。今回結婚した神山さんのメンバーカラーは緑、そして中間さんは黄色なのですが、この“黄色メンバー”には、なにかしらの不祥事やスキャンダルが多い、と話題になっています」（芸能記者）

たとえば、Aぇ！groupの草間リチャード敬太。草間もグループ内での「黄色担当」だが、公然わいせつ罪の疑いで身柄を拘束されたのち、釈放されている。

「実際にSTARTO所属タレントの中で“黄色”を担当するメンバーを見てみると、元TOKIOの山口達也さんは強制わいせつ事件で脱退。A.B.C-Zの塚田僚一さん、なにわ男子の長尾謙杜さんは、セクシー女優との熱愛報道、timeleszの猪俣周杜さんは女性との写真流出が報じられました。

また、不祥事やスキャンダルではありませんが、元V6の岡田准一さん、嵐の二宮和也さん、Hey! Say! JUMPの八乙女光さんはすでに結婚しており、ファンの中には当時ショックを受けた人もいたようです。

こうした“黄色担当”の不祥事やスキャンダルの一方で、NEWSの増田貴久さんとSixTONESの郄地優吾さんなどは、これまで大きなスキャンダル報道がありません」（同前）

さらに、Kis-My-Ft2の玉森裕太、King ＆ Princeの郄橋海人、Travis Japanの吉澤閑也らも過去に熱愛を報じられ、Snow Manの岩本照に関しては過去に“ラブホテル合コン報道”もあった。

X上でも、 《別事務所ですがJO1大平も黄色です》 《ガチでヤバいね…》《黄色の呪い強すぎて草》といった声が上がり、10月に二股熱愛を報じられたJO1の大平祥生をはじめ、“黄色の呪い”がファンを戦慄させているというわけだ。

「こうして並べると、確かに“黄色＝恋愛・スキャンダルが多い”という印象は拭えません。偶然の一致ではあるものの、“呪い”と言われても仕方がないのかもしれないですね……。メンバーカラーにまつわる“ジンクス”まで注目されるのは、人気グループならではの現象でしょう」（スポーツ紙記者）

人気事務所がゆえ、“メンカラの連鎖”という都市伝説的な視点からも、注目を集めることとなった。