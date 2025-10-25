グルメリポーターでタレントの彦摩呂が、59回めの誕生日となる9月15日に自身のInstagramを更新。《気づいた? ちょっと痩せたで!笑》の言葉とともに、ほっそりした顔写真をポストして話題になったが、10月24日の更新では、美容院で金髪のメッシュを入れたヘアスタイルの写真を投稿。そのイケおじぶりに、大量の「いいね!」が寄せられている。

「彦摩呂さんは8月31日から9月21日まで、舞台『アリババ』『愛の乞食』に出演していました。その舞台が千穐楽を迎えたので、久しぶりに美容院に行ったそうです。

Instagramには《染めたよ〜!! 公演中は 刑事と海賊役で 白髪生かして やらせて頂きました〜》《美容室行って毛染めです〜 でも、ふと白髪もいいな〜 と思ってたりしました〜 しかし!! 若作り若作り!! 笑 メッシュも入れたよ》と楽しそうにコメントを投稿していました」（芸能記者）

これに、コメント欄には

《お洒落ぇ〜》

《とても素敵に染まりましたね イケオジですね》

といった称賛の声や、なかには

《デビュー当時に戻ったようですね》

という指摘もあった。

「彦摩呂さんは、もともとアイドルでした。1988年、22歳のときにフジテレビ主催の『ナイスガイ・コンテスト』に出場して準グランプリを獲得しています。

翌年、秋元康さんがプロデュースした『幕末塾』の結成メンバーとなり、TM NETWORKのカバー曲『Come on Let’s Dance』でメジャーデビュー。その後は大きな目が印象的なイケメンぶりから、ドラマや映画にも起用されるようになりました」（前出・芸能記者）

髪型はメッシュを入れてイケおじになったが、9月15日のInstagramの写真と比べると、リバウンドしたような印象もある。ファンからは

《ダイエットも、諦めないで頑張ってくだいね》

《健康管理してくれー》

と、心配するポストも。かねてから、ファンの間では歩き方に「膝が悪そう」などの指摘が寄せられることがある彦摩呂。減量すればもっと“イケおじ”に磨きがかかるはずだ。