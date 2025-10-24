【ハローキティ×サーティワン】「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」11月1日より開催/キティ、ミミィ、タイニーチャムのスイーツ&限定グッズ
アイスクリームチェーン、B-R サーティワンは、2025年11月1日(土)から11月27日(木)まで、「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を開催する。
昨年、好評を博したサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションが、今年もハローキティの誕生日である11月1日から登場。今回は、ハローキティの双子の妹･ハローミミィと、キティのお友だち「タイニーチャム」も加わり、サーティワンの人気フレーバーとコラボしたアイスクリーム展開される。販売期間は2025年11月1日(土)〜11月27日(木)で、すべてなくなり次第終了となる。
◆ハローキティ スペシャルダブルカップ(スモールダブル 680円/レギュラーダブル 930円)
アイスクリーム(スモールまたはレギュラー)を2種類選べるカップ。
ハローキティの多彩な表情をデザインしたカップに、3種類のキティ柄のアイシングビスケットがランダムでトッピングされる。ポッピングシャワーデザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」付き。
アイシングビスケットは3種類
◆ハローキティ ダブルカップ(スモールダブル 510円/レギュラーダブル 760円)
アイスクリーム(スモールまたはレギュラー)を2種類選べるカップ。
ハローキティ&ハローミミィが仲良くアイスを楽しむ「デザインA」と、タイニーチャムも登場する「デザインB」の2種類。先着で「ハローキティ バースデーピック」が付属する（※「ハローキティ スペシャルダブルカップ」には付属しない）。なくなり次第終了。
「ハローキティ ダブルカップ」はバースデーピック付（先着順）
◆ハローキティ アップルパイサンデー(1,370円)
ハローキティの好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージした限定サンデー。スモールサイズのアイス2個にホイップと角切りリンゴ入りソースをトッピングし、パイやチョコピックで華やかに仕上げた。ハローキティとハローミミィの刺繍入り「リバーシブルスリーブ」付き。
ハローキティ アップルパイサンデー
ハローキティリバーシブルスリーブ付
◆ハローキティ シングルサンデー(560円)
スモールサイズのアイス1個に、ハローキティチョコレート、ホイップ、カラースプレーをトッピング。スリーブはハローキティたちのオリジナルデザインで、シールになっている。
ハローキティ シングルサンデー
スリーブはシールになっている作り
◆ハローキティ アイスクリームセット(スモール 2,990円/レギュラー 3,550円)
アイスクリームを8個選べる持ち帰りセット。ハローキティたちがデザインされたカップに加え、収納ポケット付きのブランケットが付属する。
サイズ 約90cm×約60cm
◆ハローキティ フレッシュパック ミニ(1,450円)
アイス3人分のたっぷりサイズのフレッシュパック。限定デザインのカップに加え、ピンクサテン生地の「ハローキティ バニティポーチ」が付属。サーティワンデザインのハローキティがプリントされたデザインで、コスメや小物の収納に使いやすいサイズとなっている。
ハローキティ フレッシュパック ミニ
ハローキティ バニティポーチ