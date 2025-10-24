この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が警鐘！“こうなったらいいな”と期待するだけの再開発頼み投資は負け組に『【要注意】経験者でも気づけない...再開発エリアの木造アパート投資が“絶対に儲からない”本当の理由とは？』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『【要注意】経験者でも気づけない...再開発エリアの木造アパート投資が“絶対に儲からない”本当の理由とは？』にて、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、再開発に依存する投資の危うさと、負けにくい物件選定の基本を明快に示した。冒頭、木村氏は「再開発を当てにしなくても、まず理論を理解すべきだ」と語り、視聴者の「再開発エリアで新築をフルローン購入してよいか」という質問に答えた。全国の再開発計画の多くは遅延や費用増に直面しており、建築費・人件費・エネルギーコストの上昇、地政学リスクや自治体財政の影響が重なっているという。文京区・後楽園の6年遅延や中野サンプラザ事業の凍結など、失敗例も紹介された。



「再開発だから買い」という発想は危険だと木村氏は断言する。投資家が賭けるのは街全体ではなく、自分が保有する1物件の損益である。重要なのは、エリアの将来性と個別物件の価格妥当性を分けて考えることだ。木村氏の結論はシンプルだ。「相場より安く買え。買った瞬間に勝てる土台を作れ。」建物は年数とともに価値が減るが、土地は下がりにくい。土地値に近い価格で買えば、残債が減るほど資産価値が残り、再開発の上振れが加われば利益が厚くなる。逆に「再開発が来るから高くても買う」は最初から負け筋である。



狙うべきは、再開発の中心ではなく「1～2駅外し」の隣接エリアだ。中心駅はすでに高値圏にあり、成長の波を受けつつも割安な周辺の方が妙味がある。動画では横浜駅の成功事例を紹介しつつ、川越など成長途中の地域を有望とした。さらに木造アパートには“負けやすい年数”がある。築10～22年は減価が大きく、理論上もっとも不利なゾーンだ。勝てるのは両端、すなわち新築直後か、下げ止まりの中古である。新築側は安定と規模を狙う層に向き、下げ止まり側は自己資金が少なくても高利回りを狙える。どちらを選ぶにせよ、「土地値に近い買い方」が原則だ。



また、価格交渉力やローン組成、空室対策、修繕・売却・税務の工夫といったスキルが収益を左右する。これらの実力差だけで、数百万円単位の結果の差が生まれるという。投資の再現性は、運ではなく理屈と技術で作るものだと強調した。総じて、再開発は“おまけ”であり、本体は「相場より安く」「土地値に寄せて」「買った瞬間に勝てる」投資である。動画ではこの理論を具体例とともに解説しており、再開発頼みから脱却したい投資家にとって極めて有用な内容である。