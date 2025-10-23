松屋の冬限定メニュー！牛豆腐キムチチゲで、心も体もぽかぽか温まろう♡

寒さが増す季節、松屋から冬限定の「牛豆腐キムチチゲ」が2025年10月28日（火）10時より登場♡ 海鮮だしに牛肉、豆腐、青ねぎの旨味が重なった絶妙なチゲスープは、生玉子でまろやかにも、牛カルビ焼肉セットで豪快にも楽しめます。今年の冬は、心も体もぽかぽかに温まる旨辛メニューでほっとひと息つきませんか♪

牛豆腐キムチチゲの魅力

「牛豆腐キムチチゲセット」（780円税込）は、海鮮だしに牛肉、豆腐、青ねぎの旨味が重なった絶妙なバランス♡

生玉子を絡めれば辛さがまろやかに。単品は580円（税込）、さらに「牛カルビ焼肉定食」とのセットは1,390円（税込）で、豪快に楽しむこともできます。

寒い冬にぴったりの体温まる逸品です。

楽しみ方いろいろ♪お得情報も

松屋の牛豆腐キムチチゲは、お持ち帰りOK♡株主優待券も利用可能です。さらに、公式アプリや松弁ネットを活用すると、お得なクーポンや事前予約で便利に注文できます。

キャッシュレス決済にも対応し、ポイント還元でさらにお得♪ 寒い季節のランチや夕食に、気軽に楽しめる冬限定メニューです。

松屋で冬の旨辛チゲを楽しもう♡

2025年10月28日（火）10時より全国の松屋（一部店舗除く）で販売される「牛豆腐キムチチゲ」は、セット780円、単品580円、牛カルビ焼肉定食セット1,390円（税込）♡

海鮮だしと牛肉、豆腐、青ねぎが織りなす絶妙なスープは、玉子やカルビ焼肉との組み合わせでさらに美味しさUP。冬の寒さを乗り切る、心も体も温まる旨辛メニューです♪