衝撃の“マイナス10歳肌”！LE SSERAFIM・宮脇咲良、胸元パックリドレスで見せた奇跡の透明感【PHOTO】

LE SSERAFIMの宮脇咲良が驚きの“肌年齢”を記録し、注目を集めている。

【写真】宮脇咲良、“胸元パックリ”キャミ姿

宮脇咲良は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、東京・原宿の「アットコスメトーキョー」で開催されたグローバルスキンケアブランド「SK-II」のイベントに参加した際のもの。

胸元が開いたホワイトのキャミワンピースを身にまとった宮脇は、華奢なシルエットながらもメリハリのあるボディラインを際立たせ、エレガントなオーラを放っている。

また、注目を集めたのは、宮脇が会場で体験したSK-IIの肌測定システム「マジックスキャン」の結果だ。なんと宮脇の肌年齢が“17歳”と測定され、実年齢27歳から“マイナス10歳”という驚異の結果を記録し、話題を呼んだ。

この投稿を見たファンからは「肌年齢17歳は強すぎる…」「マイナス10歳って本当!?」「世界で一番綺麗」などのコメントが寄せられている。

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは、10月24日に1stシングル『SPAGHETTI』をリリースする予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。