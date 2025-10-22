インタビュー後編「今感じるバレーボールの魅力」

櫻坂46の田村保乃が「THE ANSWER」のインタビューに応じた。競技歴14年で、アイドル界屈指のバレー好き。10日に開幕したSVリーグ女子・大阪マーヴェラス―ヴィクトリーナ姫路の試合を生中継したABEMAのゲスト出演でも話題になった。 “ガチの体育会系”だった彼女の競技愛に迫る。前後編でお届けするインタビュー後編は、今感じるバレーボールの魅力について。（聞き手＝THE ANSWER編集部・宮内 宏哉）

◇ ◇ ◇

――競技を引退後、バレーボールと関わって感じることはありますか。

「お仕事があるたび、ボールに触れる機会をいただけるんですが、プライベートで触ることはあまりなくて。学生時代、例えばテスト期間で1〜2日でもボールに触らない日があると感覚が変わってしまうスポーツだと思っていました。これだけ期間が空いてしまうと、できない自分しか見えないのが結構、嫌というか怖くて（笑）。

自分の中ではまだバレーボールをしていた頃のイメージがあって、たまにレシーブした時、手にあざができるなんて意味がわからないと思ったり。そういうのは悲しくなります（笑）。だから、怖くて触れられないところはあります。ただ、グループに入ったばかりでボールを触らない期間が長かった頃よりは、前向きにスポーツをしたいなという気持ちが最近は凄く芽生えています」

――バレーボールの魅力はズバリ、どこにあると思いますか。

「落とさなければ勝てるスポーツ。特に今は女子も男子もラリーが続くことがすごく多いので、スリルだったり、迫力だったりが分かりやすい。初心者の方でも（ファンとして）入りやすいかなと感じます」

――注目している選手を教えてください。

「女子では林琴奈選手が、やっぱりレシーブも安定してすごく上手だなあと感じます。スパイクの迫力もありながら、テクニックがすごい選手の1人だと高校時代からずっと感じているので。『上からズドーン！』ももちろん気持ちいいし楽しいですけれど、相手のブロックを使ったり、空いているコートに落とすテクニックもあり、レシーブの力もありっていうのがずっと好きです。

男子では特に西田有志選手は女子にはない迫力があって、サーブ、スパイクと一発で場を盛り上げられるプレーをされるので、見ていて楽しいなと思います」

伝えたい「バレーボールは誰が見ても楽しめるスポーツ」

――日本のバレーボール人気が高まっていることが度々話題に。会場の盛り上がりをどう感じますか。

「最近はプレーももちろんですけど、それぞれのファンに推し選手がいたり、応援のうちわが映ったり。過去にあまり見たことがない光景かなあと感じます。そういった面でもバレーボールが取り上げられて盛り上がっていることを感じて、嬉しいことだなと思います」

――SVリーグ女子の開幕戦、生中継したABEMAでゲスト出演の大役を務めました。

「これまで始球式に出させていただいたりしましたが、SVリーグ開幕戦の生中継でずっと見させていただくというのは、あまり経験がないこと。ゲストとして呼んでいただいたので、すごく純粋に楽しく、試合を一緒に観戦させていただけたらと思いました」

――共演した解説の元日本代表・迫田さおりさんの印象は。

「一度だけご一緒させていただいたことがあって、その時も本当に優しくしてくださったのを覚えています。現役時代のプレーは本当に迫力があって、でもどこか柔らかい方なんだろうなという印象もあった。思っていたままですごくうれしかったです。憧れの眼差しで見ていた選手の1人なので、本当に光栄で、昔の私が聞いたら驚くだろうなと」

――田村さんが部活に打ち込んでいた頃、迫田さんは日本代表で活躍。ロンドン五輪銅メダルにも貢献しました。

「ジャンプ力が本当にすごいなあという印象です。身長が高い方、跳ぶ方もたくさんいる中で、バックアタックだったり、迫力のあるスパイクだとか、テクニック、レシーブでもすごく動き回って活躍されていた。ボールが上がると一気に会場のボルテージが上がるイメージがありました」

――愛するバレーボールに関わる中で、今後伝えたいことを教えてください。

「バレーボールは誰が見ても楽しめるスポーツということを知っていただけるようにしたいです。バレーボール人口がもっと増えればいいなと思いますし、見て、楽しんで、やってみたいなと思ってくださる方が増えるとうれしい。今回のような生中継に出演させていただけるのもすごくありがたいことですし、いつか現地で選手のみなさんを近くで感じて、それをお届けできたらうれしいなと思います」

■田村保乃（たむら・ほの）

1998年10月21日生まれ、大阪府出身。小学校入学前からバレーボールを始め、大学までプレー。2018年の「坂道合同新規メンバー募集オーディション」に合格してアイドルの道を歩み始めると、櫻坂46では3rdシングル「流れ弾」で初のセンターを務めた。モデル、番組出演など幅広く活躍中。身長163センチ、血液型はA。

（THE ANSWER編集部・宮内 宏哉 / Hiroya Miyauchi）