任天堂は20日、ネットワークサービスに障害が発生し、正常に稼働していないことを発表した。他にもオンラインゲーム「フォートナイト」がログインに関する問題発生を報告。アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）の障害に影響を受けたと見られる不具合が相次いでいる。

任天堂は公式サイトで「現在、ネットワークサービスが正常に稼動しておりません。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、復旧までしばらくお待ちください」と報告。Switch2およびSwitch、スマートフォン向けアプリのネットワークサービスが対象となっている。

また、ポケットペア社のゲーム「パルワールド」公式Xは「現在、世界的なネットワーク障害が発生しており『Palworld』をはじめ、複数のゲームタイトルにおいてマルチプレイ接続が不安定な状況となっております」と報告。「ご不便をおかけして申し訳ございません。 復旧次第、改めてお知らせいたします」と伝えた。

フォートナイト公式Xも「現在、ログインに関する問題が発生しています。続報が入り次第、改めてお伝えします」と伝えた。

同日、AWSは、米国東部1リージョンで障害が発生していると発表。AWS公式サイトによると任天堂やフォートナイトを開発したEpic GamesはAWSマネージドサービスを利用しており、障害の影響を受けている可能性がある。

SNSでは「任天堂のもだけど何か接続上手くいかないなーって思ってたら、AWSの障害か」「フォートナイト開けない」「他のゲームでも問題起きてるぽい」「軒並ダウンしてる」などのコメントが書き込まれていた。