スイッチ入っちゃう…♡理性が保てなくなる「キスでの喘ぎ声」って？
「自分のキスで彼のスイッチを入れたい…♡」と思っている人もいるのではないでしょうか？
そうした女性のために、男性の理性が崩壊する「キスでの喘ぎ声」をご紹介します。
彼とキスをする時、ここで見たことを思い出してくださいね！
｜鼻から息と声が漏れるように「んっ…」と出す
キスをしている時に、鼻から息を漏らしながら「んっ…」と声を出してみてください。
「声を出す」とはいっても、口から言葉を発するのではなく鼻から言葉を発するイメージ。
キスの時間が長くなるにつれて、漏らす息と声のボリュームを大きくしてみるとよいですね。
あなたの興奮具合が伝わり、彼は理性を保てなくなるでしょう。
｜何かを訴えるように「んん〜…」と声を出す
彼とキスをしながら何かを訴えるように「んん〜…」と、少し長めの声を出してみてください。
その声が何を意味するのか、彼はキスをしながら色々と考えるはず。
「もっと激しくしてってことかな？」「甘えてるのかな？」と考えているうちに、どんどん彼の理性は崩壊していくでしょう。
｜「はぁはぁ」と激しく呼吸をする
キスをすればするほど、自身の興奮度も高まってきますよね。
その興奮を彼に伝えると、彼も同じように興奮してきます。
ですから、キスをしながら「はぁはぁ」と激しく呼吸をしてみてください。
その上でさらにキスを求めれば、「かなり興奮してるな」と思われるはずです。
自分のキスで興奮していく彼女の様子を見て、理性を保ち続けられる男性はほとんどいません。
乱れていく姿を見せて誘惑しましょう。
｜耳元にキスしながら喘ぐ
唇と唇でキスをしながら喘ぐのもよいですが、彼の興奮度をさらに高めたいなら耳元にキスしながら喘ぐこと。
ちょっとしたあなたの「んっ…」という喘ぎ声も、耳元であれば鮮明に聞こえますから、唇の時よりも強い刺激を彼氏が感じるわけです。
キスする唇の音すらも鮮明になるので、彼の興奮度がMAXに高まってしまうかも！
このように、キスでの喘ぎ声にもさまざまなパターンがあります。
ワンパターンになってしまうとキスで興奮させることは難しくなりますから、いろんなレパートリーを用意しておきましょう。