揚げずにホクホク「大学かぼちゃ」がお弁当やおやつにぴったり！

ほくほく美味「大学かぼちゃ」

10月に入り、秋の味覚がたくさん登場し始めました。秋スイーツの定番食材「栗」や「さつまいも」も人気ですが、ハロウィンを控えた今の時期は「かぼちゃ」も検索数をぐんぐん伸ばしています。

かぼちゃスイーツの中でもダントツの人気は、プリン、次にケーキや焼き菓子が続きます。しかし、そればかりでは毎年変化がなくてつまらない…。そこで今回は、少し和のテイストを取り入れて「大学かぼちゃ」を作ってみませんか？

油で揚げずにフライパンで焼きます！

大学いもならぬ「大学かぼちゃ」の作り方はとても簡単。揚げ油で揚げずに、少量の油で焼いていくだけ。仕上げにごまを絡めれば、素材の甘み感じる「大学かぼちゃ」の完成です！

お弁当やおやつにぴったり

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）には「大学芋に匹敵するくらいおいしい！タレの甘さも抜群です」「普段かぼちゃを食べない4歳娘がおかわり！」「大学芋もおいしいし大学かぼちゃも負けてない」などの喜びの声が！大学芋に引けを取らないおいしさで、大学かぼちゃファンも増加中です！





おやつにはもちろん、お弁当の一品としても使えます。かぼちゃが手に入ったら、ぜひお試しください。