Ryota「不安が不安を呼ぶ」時代の処方箋──“みんなと一緒”をやめて心を守れ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラーで作家のRyota氏が、「【未来を生き抜く】不安だらけの日本社会で心を守る生き方7選／メンタルを潰さないために必要なことを解説」と題した動画を公開。不安が蔓延する今の日本社会で、どうやって心を守り、メンタルヘルスを維持して生きていくべきか、自身の経験や具体例を交えて熱く語った。
冒頭、Ryota氏は「今この日本って不安が強くてですね、明るい情報とかないじゃないですか」と切り出し、「不安っていうのは、不安が不安を呼ぶんですね」と、不安が拡大再生産される社会の現状を分析。その上で「皆さんが思う不安っていうのも大半は終わりがあるんです」として、多くの不安が“想像不安”に過ぎないことを指摘した。
同氏は、未来への過剰な心配について「老後どうなるのかな、年金もらえるのかな...と考えがちだけど、それは数十年先のことで、今すぐ問題が起きるわけじゃない」と語り、「想像不安については、時間的余裕もあるし、もっと現実に目を向けるべき」と呼びかけた。
また、必要以上に多くのものを抱える現代人の生き方にも警鐘。「住まいも大切だけど、最悪の場合は家族が元気で仕事があれば他所に移っても何とかなる。不安に縛られすぎず、自分にとって本当に必要なものに目を向けてほしい」と、自身の価値観も交えて強調した。
さらに、「情報の制限」の大切さにも言及。「本当にSNSやテレビニュースに振り回されている人が多いけど、一度ニュース断ちしてみれば困ることはたいして起きない。大事なのは“一週間ニュース見ずに生活してください。大丈夫ですから”ということ」と、思い切った方法を提案。“不安に振り回されるくらいなら、ニュースを見る頻度自体を落とすべき”だと訴えた。
話題は「みんなと同じことをしているだけでは救われない時代」へ。Ryota氏は「みんなとちょっと違うことをしよう。それが救いになるし、リスク分散にもつながる」と説き、自身の音楽活動や多様な資格取得の体験を交えて「私は変人って言われるのが好き」と個性の重要性をアピール。「選択肢の数が希望。希望があると安心になる」とも語った。
動画のラストは「不安だからと不安ニュースを集めるのはやめて、自分の心を安定させる行動を取ろう。ニュースを見る暇があれば、自分が楽しいと感じることをやろう」と視聴者にメッセージを送って締めくくった。
冒頭、Ryota氏は「今この日本って不安が強くてですね、明るい情報とかないじゃないですか」と切り出し、「不安っていうのは、不安が不安を呼ぶんですね」と、不安が拡大再生産される社会の現状を分析。その上で「皆さんが思う不安っていうのも大半は終わりがあるんです」として、多くの不安が“想像不安”に過ぎないことを指摘した。
同氏は、未来への過剰な心配について「老後どうなるのかな、年金もらえるのかな...と考えがちだけど、それは数十年先のことで、今すぐ問題が起きるわけじゃない」と語り、「想像不安については、時間的余裕もあるし、もっと現実に目を向けるべき」と呼びかけた。
また、必要以上に多くのものを抱える現代人の生き方にも警鐘。「住まいも大切だけど、最悪の場合は家族が元気で仕事があれば他所に移っても何とかなる。不安に縛られすぎず、自分にとって本当に必要なものに目を向けてほしい」と、自身の価値観も交えて強調した。
さらに、「情報の制限」の大切さにも言及。「本当にSNSやテレビニュースに振り回されている人が多いけど、一度ニュース断ちしてみれば困ることはたいして起きない。大事なのは“一週間ニュース見ずに生活してください。大丈夫ですから”ということ」と、思い切った方法を提案。“不安に振り回されるくらいなら、ニュースを見る頻度自体を落とすべき”だと訴えた。
話題は「みんなと同じことをしているだけでは救われない時代」へ。Ryota氏は「みんなとちょっと違うことをしよう。それが救いになるし、リスク分散にもつながる」と説き、自身の音楽活動や多様な資格取得の体験を交えて「私は変人って言われるのが好き」と個性の重要性をアピール。「選択肢の数が希望。希望があると安心になる」とも語った。
動画のラストは「不安だからと不安ニュースを集めるのはやめて、自分の心を安定させる行動を取ろう。ニュースを見る暇があれば、自分が楽しいと感じることをやろう」と視聴者にメッセージを送って締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
Ryota「将来に希望が持てない日本人7割超」――「他人と比べない、自分を喜ばせる時代へ」熱弁
Ryota「どうでもいい人にはもう時間を使わない」40代からの人間関係整理論を語る
カウンセラーが警告「大げさなリアクションやポーカーフェイスは逆効果」あなたもやってるNGな話の聞き方7選
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。