まさに漫画のスーパーヒーロー！ロバーツ監督 大谷翔平を絶賛「史上最高。彼は地球上で最も偉大な選手」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月17日（金）（日本時間18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースがナショナル・リーグチャンピオンシリーズ第4戦でミルウォーキー・ブリュワーズを5-1で下し、無傷の4連勝でシリーズを制覇した。

2年連続となるワールドシリーズ進出を決めたこの試合の主役は、大谷翔平（31）だった。投げては6回途中まで10奪三振、打っては3本塁打。投打で圧倒的な存在感を放ち、チームを勝利へ導いた。

大谷は初回、先頭打者に四球を与えたものの、そこから立ち直り、161キロのストレートを連発して3者連続三振。するとその裏、自らのバットでチームを勢いづける。

ブリュワーズのキンタナが投じたスラーブを完璧に捉え、飛距離136メートルの先頭打者本塁打。続く4回には右中間への2本目、7回にはダメ押しとなる3本目のホームランを放ち、勝負を決定づけた。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は「史上最高のポストシーズンでのパフォーマンス」と興奮を隠さなかった。

「彼が地球上で最も偉大な選手である理由がそこにある。マウンドでも打席でもチームを支配した。これほど特別な瞬間はない」と讃えた。

ポストシーズン序盤で苦しんだ大谷が、ここにきて再び輝きを取り戻したことについても「彼が背負う期待は達成不可能なほど大きい。それでも精神状態を崩さず、やるべきことを続けた」と精神面の強さを称賛した。

チームはこの勝利で直近10試合9勝1敗という圧倒的な勢いを見せているが、ロバーツ監督は「我々はゾーンに入っている。良い野球をしているが、まだやるべき仕事がある」と気を引き締めた。

伝説的な夜を演じた大谷翔平。ロバーツ監督が言う通り、世界最高のプレイヤーが、その名にふさわしい歴史の1ページを刻んだ。

