2PM¤Î¥¸¥å¥Î¤¬¥¤¥±¥¤¥±¤ÎÍ·¤Ó¿Í¤«¤é³³¤Ã¤×¤Á¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤ËÂçÊÑ¿È¡ª¡Ö¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡×¤Ç¼¨¤¹ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤êÉý
2008Ç¯9·î¤Ë2PM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æº£Ç¯¤Ç17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¸¥å¥Î¡£JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éÆÈÎ©¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
"±éµ»¥É¥ë"¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥¸¥å¥Î¤Ï¡¢¶¦¤ËK-POPÂè2À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥æ¥Ê¤È¤ÎÇ®¤¤¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡×(2023Ç¯)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¡¦¥»¥è¥ó¤È¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þÂå·à¡ÖÀÖ¤¤ÂµÀè¡×(2021Ç¯)¡¢¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥Ê¤È½ã°¦¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¤¿¤À°¦¤¹¤ëÃç¡×(2017Ç¯)¤Ê¤É¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
»öÌ³½êÆÈÎ©¸å¤â¼ç±éºî¤¬Áê¼¡¤°¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÂÔµ¡ºî¤Î¡ÖCASHERO ¡Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¸½¶â¤ò»ý¤Ä¡Á¡×¤Ç¤Ï¼ê»ý¤Á¤Î¸½¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»È¤¨¤ë¸øÌ³°÷¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ©Àþ¤È¤Ï°ìÌ£°Û¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£10·î11Æü¤«¤éNetflix¤ÇÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡×¤Ç¤â¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¼ã¼Ô¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿±éµ»ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1997Ç¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß´íµ¡¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡Ö¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡×¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÂ©»Ò¤¬¡¢ÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿Éã¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ð±ÄÆñ¤ÎËÇ°×²ñ¼Ò"¥Æ¥×¥ó¾¦»ö"¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â²ñ¼Ò¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÊ³Æ®µ¤À¡£
¥¸¥å¥Î¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥Æ¥×¥ó¤Ï¡¢¿Æ¤Î¤¹¤Í¤ò¤«¤¸¤ê¤Ê¤¬¤éÍª¡¹¼«Å¬¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÊüÆ¢Â©»Ò¤Ç¡¢Ãç´Ö¤ÈÌë¤ÊÌë¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ï¥Ö¥¤¥Ö¥¤¸À¤ï¤»¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¡£¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥¹¥é¥Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤¹¥¤¥±¥á¥ó¤ò¡¢¥¸¥å¥Î¤ÏÀ°¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¹¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¡¼¥é¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯±é¤¸¡¢¥¯¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤Þ¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÂç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
²¿¤«¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¯¤ëÆ±¤¸¤¯¥É¥éÂ©»Ò¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó(¥à¡¦¥¸¥ó¥½¥ó)¤È·Ù»¡º»ÂÁ¤Î·ö²Þ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢"¥Æ¥×¥ó(ÂæÉ÷)"¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤êÇËÅ·¹Ó¤À¤¬¡¢Éã¤Î·¤¤òËá¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤ÇÏ·ÇÌ¤ËÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤¿¤ê¤ÈÀº¬¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢Åù¿ÈÂç¤ÊÀÄÇ¯¡£ÇÉ¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬À¿¼Â¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò¡¢¥¸¥å¥Î¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÀ¼¿§¤ÈÉ½¾ð¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¼ç¿Í¸ø¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤ÊÍ·¤Ó¿Í¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉ½¸½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÃè¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤¦¤Ä¤í¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ä¤Õ¤ÈÎ®¤¹ÎÞ¤Þ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤¬°ìÌë¤ÇµÞÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤äÈá¤·¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¡£²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤«¤éÆâ¾ÊÅª¤Ê±éµ»¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¼Çµï¤òÁà¤ë¥¸¥å¥Î¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤¬Â¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
°äÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¸·¤·¤«¤Ã¤¿Éã¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¡¢¿È¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤ÆÆ¯¤½Ð¤¹Ãæ¡¢¥Æ¥×¥ó¤Ï¼ã¤¤¤¬Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë·ÐÍý¤Î¥ß¥½¥ó(¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï)¤È¾¯¤·¤º¤Ä¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥¸¥å¥Î¤ªÆÀ°Õ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÎÍ½´¶¤â¤É¤³¤«Éº¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³ Pachinko¡×(2022Ç¯)¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤¬Áê¼¡¤°¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥ß¥ó¥Ï¤È¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ë¤â´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¼çÂê²Î¡ÖDid you see the rainbow?¡×¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤òÍ¶¤¦¤Ê¤É¡¢¥¸¥å¥Î¤Ï±éµ»¡¢²Î¡¢¥À¥ó¥¹¤È¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ë¥¹¥¥ë¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
90Ç¯Âå¤òºÆ¸½¤·¤¿¶õµ¤´¶¤ä²»³Ú±é½Ð¤Ê¤É¹¥É¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡Ö¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡×¡£¡ÖCASHERO ¡Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¸½¶â¤ò»ý¤Ä¡Á¡×¤âº£Ç¯¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÈÎ©¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥Î¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
