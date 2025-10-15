¼¡´ü¡ÖMacBook Pro¡×¡¢¥Á¥Ã¥×¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯Çä¼¡´ü¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡ÖM5¡×¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡´ü¡ÖMacBook Pro¡×¤òÀè¤ËÅêÆþ¤·¡¢¡ÖM5 Pro¡¿M5 Max¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎApple Insider¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢M5¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡´üMacBook Pro¤Ï¡ÖÈ¯Çä¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
°ìÊý¡¢M5 Pro¡¿M5 Max¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡´üMacBook Pro¤Ï¡¢¡ÖmacOS 26.3¡×¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ2026Ç¯½éÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÊ³¬Åª¤ÊÈ¯Çä¤Ë¤ÏÁ°Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï2020Ç¯11·î¤Ë¡ÖM1¡×¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö13¥¤¥ó¥ÁMacBook Pro¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖM1 Pro¡¿M1 Max¡×¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö14¥¤¥ó¥Á¡¿16¥¤¥ó¥ÁMacBook Pro¡×¤Ï2021Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖM2¡×¥Á¥Ã¥×¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
Àè½µÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖM5 iPad Pro¡×¤Î³«ÉõÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡ÊM4ÅëºÜ¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇÂç12%Â®¤¤CPU¤È¡¢ºÇÂç36¡óÂ®¤¤GPU¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
M5 MacBook Pro¤Ç¤âÀÇ½¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Source: Apple Insider via MacRumors
The post ¼¡´ü¡ÖMacBook Pro¡×¡¢¥Á¥Ã¥×¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯Çä¼¡´ü¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.