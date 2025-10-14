ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉÄ»ú¤Î¿Í¤¬Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÏ¿Þ¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÆüËÜÉÄ»ú¥¢¥È¥é¥¹¡×
¡ÖÆüËÜÉÄ»ú¥¢¥È¥é¥¹¡×¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦µì»Ô¶èÄ®Â¼(2000Ç¯)¡¦Âç»úÄ®ÃúÌÜ¤Î3ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÉÄ»ú(Ì¾»ú)¤¬Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÏ¿Þ¾å¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï°ú¤¤ÎÆüËÜÃÏ¿Þ¤È¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤ÉÄ»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ù¥ë¤¬Ç»¤¤¤Û¤ÉÉÄ»ú¤Î¼ïÎà¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÇØ·Ê¿§¤¬ÀÄ¤«¤é²«¿§¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤É¡ÖÆÃÄê¤ÎÉÄ»ú¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ¤ò¥º¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢°ìÄê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¶èÀÚ¤ê¤¬¡Öµì»Ô¶èÄ®Â¼(2000Ç¯)¡×¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥º¡¼¥à¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Âç»úÄ®ÃúÌÜ¤ÎÊ¬ÉÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¾ì½ê¤ÎºÇÂ¿ÉÄ»ú¾å°Ì3°Ì¡¢ÁíÀ¤ÂÓ¿ô¡¢ÁíÉÄ»ú¿ô¡¢ÉÄ»úÅö¤¿¤êÀ¤ÂÓ¿ô¡¢ÁêÂÐÅªÉÄ»ú½¸ÃæÅÙ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢ºÇ²¼Éô¤Ë¡Ö¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡×¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È±¦Â¦¥«¥é¥à¤Ë¡¢Åö³ºÃÏ¶è¤ÎÉÄ»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º¸¾å¤Ë¤¢¤ë¸¡º÷Áë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÄê¤ÎÉÄ»ú¤¬¤É¤³¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
À©ºî¤·¤¿¿Ü²Ï¸¶»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÄ»ú¥Ç¡¼¥¿¤Ï2007Ç¯»þÅÀ¤ÎÅÅ»ÒÅÅÏÃÄ¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£