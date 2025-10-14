¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¡ª2ÅÀ¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹ÂçµÕÅ¾·à
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬Îò»ËÅª¤ÊÂç¶âÀ±¤ò¤¢¤²¤¿¡£
14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤¬Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤¿¡£
²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2Ê¬11ÇÔ¡Ê5ÆÀÅÀ35¼ºÅÀ¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡È»Õ¾¢¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸ü¤¤ÊÉ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤âÁ°È¾26Ê¬¡¢¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì0-2¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤È¤¤¤¯¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·Æüº¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤â²¼¤ò¸þ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¡¢ºÆ¤Ó»Îµ¤¤ò¤¢¤²¤ÆÁ°¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬ÄÉ·â¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡£
62Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤ÎDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
71Ê¬¤Ë¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¥¨¡¼¥¹¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌÔ¹¶¤òÎ¿¤®ÀÚ¤ê¡¢2ÅÀº¹¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢2026Ç¯WÇÕ¤Ç¡ÖÇØÈÖ¹æ10¡×¤òÇØÉé¤¤¤¦¤ë4¿Í
1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Î¡È¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î´ñÀ×¡É¤«¤é29Ç¯¡£AÂåÉ½¤Ç¤Ï14»î¹çÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¤á¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£