父も母も、2人の姉もバレー選手…正月は「毎年、東京体育館」

23日に行われるプロ野球のドラフト会議で、複数球団の1位競合が確実視されているのが大学日本代表の4番打者・立石正広内野手（創価大）だ。日本球界待望の右打ちスラッガーが育ったのは、父母も2人の姉も選手というバレーボール一家。母・郁代さんは1992年のバルセロナ五輪日本代表だ。父母からどんなスポーツマンの資質を受け継ぎ、なぜ野球を選んだのか。本人に決定的な影響を与えた“教え”があった。（取材・文＝THE ANSWER編集部、羽鳥慶太）

立石家には、年始の恒例行事があった。「毎年東京体育館で、春高バレーみたいな家庭でしたね」。2人の姉、沙樹さん（リガーレ仙台）と優華さん（クインシーズ刈谷）が、山口県の強豪・誠英高でプレー。少年時代の立石は、5年続けて応援に足を運んだ。

さらに母・郁代さん（旧姓・苗村）は実業団のイトーヨーカドーで活躍し、日本代表として五輪にも出場した。父・和広さんも宇部商と法大でプレー。その中で立石だけは、小学校1年から野球一筋で育った。今頃、バレーボール選手になっている可能性も「あったと思いますよ」と笑う。「小学校に入る前から、バレーボールばっかり見に行っていたはずですし」。その中でなぜ、野球を選んだのだろうか。

「小さい頃からキャッチボールとかはしていたんです。お父さんが実は、ちょっと野球をやりたかったみたいなんですよね。でも小学校の頃から身長が180近くあって、高くなりすぎたのでバレーを続けて。中学校にもスカウトされて、やってみると意外とできちゃって……で、辞められなくなったらしいです」

立石が友達と野球チームに入りたいと言うと、家族は背中を押してくれた。運動神経抜群の少年に「バレーボールをやったら？」というプレッシャーは全くなかった。「母が出ているママさんバレーとかも見に行ったりしていたんですが、そこは全く自由でした」。ただ立石も白球を追う一方で、気付けば立派なバレーボール通になっていた。

「今でもバレー、見ますし。（日本代表の）石川祐希さんとか好きですよ。スイッチセットとかカッコ良すぎます。まず顔がカッコいいです」

両親から、バレーボール由来の資質を受け継いだと感じることもある。「ジャンプ力はあると思うんです。単純な垂直跳びとかじゃなくて、トレーナーさんのところで出力する速さとかを測ると」。そして性格形成に影響したのが、母の教えだった。

五輪選手の母から「上には上が」米国主砲とツーショットの意味

「全然厳しくはなかったんですけど、とにかくできなかったら練習してこいと。すごく気は使ってくれるんです。野球はあんまり知らないから、余計なことを言わないようにと。でも『いくらでも上には上がおるから、もう練習するしかないんだよ』とはよく言われました。そのおかげで、良く言えば調子に乗らない性格になったのかなと。悪く言えばネガティブ思考かもしれないんですけど、そこは親から受け継いだと思います」

大学通算15本塁打、打球速度は時速170キロを超える。プロ野球のスカウトからは、今年のドラフト候補では頭一つ抜けた存在との声が聞こえる。それでもさらに上を目指して愚直に努力できるのは、この環境で育ったからだ。今夏は日本代表の4番として日米大学野球選手権にも参加。「上には上がおる」の意味を、身をもって知った。

「短期間でチームを作って、強い相手に対して思い切りぶつかるのが楽しかったですね。ジャパンが終わった後は大学に戻ってすぐ練習に入ったんですけど、モチベーションの整理が難しかった。ジャパンという空間がめちゃくちゃ楽しくて。楽しみすぎちゃったというか」と苦笑い。日本にも米国にもいた「上の選手」に直接ぶつかっていった。

同じくドラフト上位候補と目される小島大河捕手（明大）や、小田康一郎内野手（青学大）と打撃について語り合った。「自分から見てもコンタクト力があるし、ホームランも打てるしで理想的なバッター2人なので。球種の待ち方だったり、自分は逃げていくボールが苦手なので、そこにどう対処しているのかとか」。もっと上に行くにはどうしたらいいか、考えて即実践できるのが何より楽しかった。

日本が優勝した日米大学野球では「4番・二塁」が定位置だったが、出場4試合で打率.188、長打は二塁打が1本だけどチームの期待に応えたとは言えなかった。「4試合で打率２割くらいの時って、いくらでもあると思うんです。でもやっぱり焦って表情に出ちゃったりとか、チームメートを不安にさせたりしたかもしれない。（日本代表の）堀井監督からも指摘いただいて、意識してきたつもりだったんでそれは悔しかったですね」。

大会閉幕後、神宮球場のグラウンドで、来夏の大リーグドラフトで全体1位になると囁かれるロッチ・チョロウスキー内野手とツーショットに納まった。「プロ野球とメジャー、どっちがレベル高いかは置いておいて、野球というスポーツではやっぱりメジャーが世界の最高峰じゃないですか。野球選手である以上、絶対ああいう場でプレーしてみたい。自分の証明じゃないですけど。本当に先にの話ですけど、自分の野望です」。再び、同じ舞台で戦う日を信じている。

2003年生まれの立石に、母が日の丸をつけて戦っていた記憶はない。ただその“証拠”は見たことがある。母が五輪で身につけていた公式ウェアの類は「兵庫のおばあちゃんの家に全部あります。スーツとか、綺麗なままですよ」。プロの世界、そして海の向こうにはうまい選手が山のようにいる。その中に飛び込んだ時、立石はさらに成長を遂げるはずだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）