¥Ñ¥Ñ³è¤«¡¢ÂçºåÉÜ·Ù·Ù»ë¡¡ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄºáºßÂðµ¯ÁÊ
¡¡ÂçºåÃÏ¸¡¤Ï10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾¯½÷2¿Í¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤ÇÂçºåÉÜ·ÙÀ¸³è°ÂÁ´Éô¤ÎÄÔËÜ¹À»Ì·Ù»ë¡Ê53¡Ë¤òºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£9·î24ÆüÉÕ¡£¥Ç¡¼¥È¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¶âÁ¬¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÄÔËÜÈï¹ð¤ÏÉÜ·Ù¤ÎÀ¸³è°ÂÁ´ÆÃÊÌÁÜººÂâ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÜ·Ù¤Ï¶á¤¯Ä¨²ü½èÊ¬¤È¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ï8·î¡¢¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¾¯½÷¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ë¤¤¤¿16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊÌ¤Î¾¯½÷¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¡£ÉÜ·Ù¤¬9·î10Æü¤ËÄÉÁ÷¸¡¤·¤¿¡£