洗練された上質な空間へ！ミスパリ ダイエットセンターゆめタウン高松店 リニューアルオープン

ミス・パリ・グループは、2025年10月10日(金)、「ミスパリ ダイエットセンターゆめタウン高松店」を、同施設内の同フロアにて区画を移し、移転リニューアルオープンしました。

リニューアルを記念した、お得なキャンペーンも期間限定で実施されています。

ミスパリ ダイエットセンターゆめタウン高松店 リニューアルオープン

オープン日：2025年10月10日(金)

所在地：香川県高松市三条町608-1 ゆめタウン高松1F

営業時間：平日 11:00〜20:00／土日祝 10:00〜19:00

2009年の開店以来、多くの方に愛されてきた「ミスパリ ダイエットセンターゆめタウン高松店」が、洗練された上質な空間へと生まれ変わりました。

新店舗のテーマは「カジュアル＆エレガント 〜日常に溶け込む上質な贅沢〜」

ベージュとゴールドを基調とした柔らかなトーンの空間で、美しくなる喜びと安らぎに包まれながら、非日常の上質さを感じられる特別な時間を過ごせます。

リニューアルオープン記念キャンペーン

リニューアルオープンを記念して、期間限定で「体験料金3,300円(税込)＋入会金0円キャンペーン」が実施されています。

通常33,000円(税込)の入会金が0円になる、大変お得なキャンペーンです。

対象期間は2025年10月10日から2026年1月31日まで。

※20歳以上で初めてミス・パリ／ミスパリ ダイエットセンターを利用する方、一人1コースのみ対象です。

ミスパリ ダイエットセンターのサービス

ミスパリ ダイエットセンターは、ただ痩せるのではなく、美しさを伴う健康的な身体づくりを目的としたエステティックサロンです。

大学などと共同研究を行い効果検証を実施した独自の痩身システム「トリプルバーンZ」をはじめ、痩身や美顔など効果を重視した多彩なメニューを展開。

創業40年以上の歴史で培った高品質のサービスと技術で、「美」「健康」「癒し」を最高の形で実現します。

新しく生まれ変わった上質な空間で、効果を重視したミスパリのサービスを体験できるチャンス。

お得なキャンペーンが実施されているこの機会に、理想のボディラインを目指せます。

リニューアルオープンした「ミスパリ ダイエットセンターゆめタウン高松店」の紹介でした。

