日本vsフランス スタメン発表
[10.9 U-20W杯決勝トーナメント1回戦](サンティアゴ)
※08:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 梅木怜
DF 4 喜多壱也
DF 5 市原吏音
DF 3 小杉啓太
MF 6 小倉幸成
MF 10 大関友翔
MF 7 佐藤龍之介
MF 13 石井久継
MF 14 齋藤俊輔
FW 9 神田奏真
控え
GK 1 中村圭佑
GK 21 荒木琉偉
DF 15 塩川桜道
DF 16 森壮一朗
MF 8 布施克真
MF 11 横山夢樹
MF 17 中川育
MF 18 石渡ネルソン
MF 20 平賀大空
FW 19 高岡伶颯
監督
船越優蔵
[フランス]
先発
GK 1 リサンドル・オルメタ
DF 2 ガディ・ベユク
DF 3 ジャスティン・ブルゴー
DF 4 スティーブン・バセヤ
DF 5 エリアス・ジダン
DF 6 イラン・トゥーレ
DF 14 ノアム・カマラ
MF 10 メイサム・ベナマ
FW 7 リュカ・ミシャル
FW 9 サイモン・ブアブレ
FW 20 ディリアン・エンゲッサン
控え
GK 16 タオ・パラドウスキー
GK 21 ジャスティン・ベンギ
MF 8 ラビー・エンジングラ
MF 12 アンソニー・ベルモン
MF 17 アンドレア・ル・ボルニュ
MF 19 フォデ・シラ
FW 11 タジディン・ムマディ
FW 13 ムスタファ・ダボ
FW 18 ギャビン・ベルナルド
監督
ベルナール・ディオメド
