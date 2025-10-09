[10.9 U-20W杯決勝トーナメント1回戦](サンティアゴ)

※08:00開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 2 梅木怜

DF 4 喜多壱也

DF 5 市原吏音

DF 3 小杉啓太

MF 6 小倉幸成

MF 10 大関友翔

MF 7 佐藤龍之介

MF 13 石井久継

MF 14 齋藤俊輔

FW 9 神田奏真

控え

GK 1 中村圭佑

GK 21 荒木琉偉

DF 15 塩川桜道

DF 16 森壮一朗

MF 8 布施克真

MF 11 横山夢樹

MF 17 中川育

MF 18 石渡ネルソン

MF 20 平賀大空

FW 19 高岡伶颯

監督

船越優蔵

[フランス]

先発

GK 1 リサンドル・オルメタ

DF 2 ガディ・ベユク

DF 3 ジャスティン・ブルゴー

DF 4 スティーブン・バセヤ

DF 5 エリアス・ジダン

DF 6 イラン・トゥーレ

DF 14 ノアム・カマラ

MF 10 メイサム・ベナマ

FW 7 リュカ・ミシャル

FW 9 サイモン・ブアブレ

FW 20 ディリアン・エンゲッサン

控え

GK 16 タオ・パラドウスキー

GK 21 ジャスティン・ベンギ

MF 8 ラビー・エンジングラ

MF 12 アンソニー・ベルモン

MF 17 アンドレア・ル・ボルニュ

MF 19 フォデ・シラ

FW 11 タジディン・ムマディ

FW 13 ムスタファ・ダボ

FW 18 ギャビン・ベルナルド

監督

ベルナール・ディオメド