【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年10月13日〜10月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月13日〜10月19日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分のイメージを気にしていきましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
不器用な所が表に出やすいです。丁寧に過ごしているつもりが、なぜか偉そうにみられたりなどの誤解されることもあるでしょう。仕事や公の場では闘争心や責任感の活かし方に気をつけていくと良いです。真剣さが戦いを誘発しているようにする必要があるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
自発的に問題や滞りを解決していきます。より良い未来を作っていこうという意識が強く、その姿勢に相手も信頼を寄せてくれやすくなるでしょう。シングルの方は、様々な人の扱いが上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が外的から２人のことを守ろうとしています。
｜時期｜
10月18日 沢山作戦を練る ／ 10月19日 達成
｜ラッキーアイテム｜
トースト
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞