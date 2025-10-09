確かに…！年上妊活仲間に「配慮のない言葉」を連発。反撃の一言には怒りが充満【ママリ】

年上の妊活仲間に暴言を吐いた私…直後にくらった会心の一撃

主人公の高畑キリコは31歳の女性です。結婚して4年、不妊治療を始めて1年が過ぎました。現在はタイミング法のステップを進めていますがなかなか実を結びません。キリコの苦労をよそに、夫の妹が妊娠・出産をしたり、妊活仲間だった友人も妊娠したりして、キリコは周囲の何もかもにイライラし始めていました。





そんな中、義妹の出産を聞いて「自分はタイミング法から次のステップに移った方がいい気がする」と考えたキリコは、自分より年上の 妊活 仲間であるユキに 相談 をすることにしました。

キリコさんは自分自身のことを「大変な事情のなか、1番頑張っている人」と考えているようです。このため、周りに対し、自分の気持ちを害する存在は「配慮がない」と厳しく責めてきました。しかし、体外受精や人工授精についてユキさんに相談をしているキリコさんの言動は、キリコさんが嫌がる「配慮がない人」そのものではないでしょうか。



キリコさんの言葉を黙って聞いていたユキさんですが、キリコさんのあまりの言動に「さすがに気分が悪い」とはっきり言っていましたね。自分がつらい時、どうしても周囲への気持ちはトゲトゲしてしまいがちですが、「その言葉、自分が言われたらどう思うだろう？」と立ち止まる一瞬を失くしてしまいたくはないですね。

