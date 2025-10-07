【週刊SPA! 10月14・21日号】 10月7日発売 価格：600円

【拡大画像へ】

扶桑社は「週刊SPA! 10月14・21日号」を10月7日に発売した。価格は600円。

表紙と「美女地図」は元乃木坂46の中田花奈さん。タレント、プロ雀士として活躍する中田さん。今回は仕事に疲れた主人公が、自分を見つめ直すために訪れたリゾートというシチュエーションで、解放感に満ちた艶姿を魅せる。

「グラビアン魂」はHカップの超グラビアボディにくぎ付けになる月花めもりさん。今回はホラー感をモチーフに撮影している。

「癒やし系美少女とのゲーム」では、3年連続で日本レースクイーン大賞を受賞し、サーキットで観客を癒している生田ちむさんが、眼福もののスレンダーボディを披露している。

【中田花奈さん】

撮影：唐木貴央 ヘアメイク：萩村千紗子 スタイリング：八杉直美

撮影：唐木貴央 ヘアメイク：萩村千紗子 スタイリング：八杉直美

【月花めもりさん】

撮影：岡本武志 ヘアメイク：市嶋あかね スタイリング：菊地文子

撮影：岡本武志 ヘアメイク：市嶋あかね スタイリング：菊地文子

【生田ちむさん】

撮影：岡本武志 ヘアメイク：市嶋あかね スタイリング：菊地文子

撮影：岡本武志 ヘアメイク：市嶋あかね スタイリング：菊地文子