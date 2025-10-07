ｉｓｐａｃｅ<9348.T>が４日ぶりに反落している。同社は６日の取引終了後、公募増資と第三者割当増資を発表。１株利益の希薄化を懸念した売りが優勢となった。海外向けの５００万株と海外向けの追加発行分の上限２００万株を含め、国内外において１９２２万株を新たに発行する。発行価格は１５日から２０日のいずれかの日に決める。また、高砂熱学工業<1969.T>や栗田工業<6370.T>、日本政策投資銀行などを割当先として合計で２６３８万１００株を発行。需要動向に応じて上限２５８万３０００株のオーバーアロットメントによる売り出しも予定する。発行済み株式は最大で４５．５０％増加する見込み。アイスペースは手取り概算で最大１８３億１８００万円を調達し、「ミッション３」や「ミッション４」の打ち上げ費用や開発費用などに充てる。あわせて同社は台湾国家宇宙センター（ＴＡＳＡ）による科学ミッション機器の月面輸送に関する公募に採択されたと発表した。



