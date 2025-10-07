10月4日早朝、東京・新宿二丁目のビル1階エントランスで下着とズボンを脱いで下半身を露出し、公然わいせつ容疑で逮捕された『Aぇ！group』草間リチャード敬太（29）。6日に釈放され、待ち構えた報道陣の前に姿を現しおよそ８秒間、深々と頭を下げて謝罪した。



「黒のスーツを着てネクタイを締めたリチャードは、“申し訳ございませんでした”と頭を下げたのですが、目にはいっぱいの涙をため顔をくしゃくしゃにし、肩を揺らすほど泣いていました。この姿に大きなショックを受けたファンがどれほどいたことか……」

【写真】値札で顔が覆い隠される『Aぇ! group』草間リチャード

というのは、これまで何人もの芸能人の“釈放シーン”を見てきたスポーツ紙のベテラン芸能記者。この姿には、ファンでなくても「可哀想」だと思った人が多いようで、SNS上では“同情の声”が溢れかえっている。

リチャードに同情の声続々

《この人を応援しようと思っちゃった》《可哀想すぎてアラフィフのおっさんですがFC入会しました》《強く生きてほしい》《あまりにも気の毒》《胸が苦しくなりました》

一体、なぜここまでリチャードに寄り添った声が多いのか。

「それは謎に拡散された“動画”の影響だと思います」というのは、前出のベテラン記者。

リチャード逮捕翌日、SNSに9秒ほどの動画が拡散された。そこには、雑居ビルから顔を出し、辺りの様子を伺う下半身を出した男性の姿が映っている。ファンをはじめ、動画を目にした人たちはそれがリチャードだと仮説。

「その動画の男性はキョロキョロと周囲を見渡し、何かをもしくは誰かを探しているような様子でした。その姿を少し離れた場所からスマホカメラで撮影されていたため、下着を含め服を持ち逃げされたのではないか、もしくは連れを探しているのではないかと思ったのでしょう。そんな姿を待ち構えたような動画だったため、“男性（リチャード）はハメられた”と思っている人が多いようです」（同前）

そのため《衣類とか持ってかれて陥れられたようです。悲しかろう、悔しかろう》《完全に衣類盗まれて様子見に外に出て行っただけだよね》《被害者にしか見えない》《盗撮者を捕まえてほしい》と、真相は明らかにされてないが、動画がリチャードである前提、さらには“服が盗まれた”と思い込んでいる人たちが多い。



さらには《『ドッキリGP』の服持ち去り企画は今すぐやめるべき》《菊池風磨とかこんなドッキリかかってるし》と、フジテレビの人気番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』に言及する声も。

「動画の男性が誰かはわかりませんが、リチャードだと思っている人は多いようです。釈放されたため、事務所がどこまで詳細を発表するかは不明ですが、どちらにしても彼の行動はアウト。29歳にもなるのでその辺りの分別はつくはずです」（同前）

リチャードの涙は“ハメられた悔し涙”なのか、それとも……。いずれにせよあの釈放シーンはあまりにも切ない光景であった。