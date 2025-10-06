「シュウ ウエムラ（shu uemura）」が、2025年「アーティスト イン」プロジェクトに、今年芸歴25周年を迎えた歌舞伎俳優の尾上右近を起用した。同ブランドのアイコニッククレンジング「アルティム８∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルｎ」（450mL 1万5400円、150mL 6270円）や、自身のクレンジングについて語った。

アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルｎは、過酷な環境下でも生き抜くことができる生命力の高い「椿」に着目し、利島産椿オイル（整肌成分、ツバキ種子油）と椿の花びらエキス（整肌成分、ツバキ花エキス）を配合する。乾燥、ハリのなさ、毛穴の目立ち、ごわつきなどの肌悩みにアプローチし、うるおいと透明感のある肌へ導くアイテムとして、人気を集めている。

10代の頃からアルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルｎを使用しているという尾上は、「愛用し続けている欠かせない存在。肌への負担を抑えながら素早く舞台メイクを落とせるので重宝しています。歌舞伎の舞台化粧は本当に分厚いですが、3〜4プッシュで落ちる。こんなに頼れるクレンジングは他にないです」と語った。さらに、歌舞伎メイクは、「素顔から遠ざかるためではなく、自分の表情をより引き出すための儀式のようなもの。鏡に映る“変身後の自分”を見ることで、非日常の力が湧いてくる。舞台に出る前のスイッチとして、大切なプロセスなんです」と本質について語った。