結婚祝いを渡したのに、友人から“内祝い”が来ない。催促もできず、モヤモヤする【ママリ】

結婚祝いのお返しがありませんでした…

（⚠️お返しはいらない派の方はコメントご遠慮ください）



私が先に結婚をし、その際友人からお祝いをいただいたので半返しでお返しをしました。

その後友人も結婚をしたため、いただいた額と同じ金額のお祝いをお渡ししましたが、その子からのお返しがしばらく経ってもありませんでしたし、今後来る気配もありません。



けれど普通にいつも通りその子からLINEを送ってくるので、なんだかモヤモヤします。それだけで疎遠になるのも変でしょうか…でもずっと引っかかるまま連絡取り合ったりするのもな～と迷っています。 出典：

qa.mamari.jp

結婚祝いを渡したのにお返しがないこと、そして今後も来ないだろうということにモヤモヤした気持ちを抱いているという投稿者さん。もしかしたらお返しを忘れている可能性もありますが、いくら友達とはいえお返しの催促はできないですから難しいところですよね。お返しを期待してお祝いを渡したわけではないものの、自分は半返ししたのに…という思いがあるのだと思います。



この友達の真意はわからないものの直接言えない以上はもう忘れるか、そういう人なのだと見切りをつける方がモヤモヤした気持ちは楽になるのではないでしょうか。

距離を置くのはやり過ぎ？さまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私は縁切れてもいいかなと思うなら、縁切る派です😌

あえてあなたと縁切りますとか言わずフェードアウトしていきます🙋

常識のない方は今後の付き合いにおいてもまだまだでてくると思います💦妊娠、子育て、マウント等なんらかのカタチででるかなって思うので、学生時代と違って縁切りやすいから楽ですよ😂 出典：

qa.mamari.jp

良いと思います！疎遠になりたい理由って、絶対それだけじゃない気がしますし。

お返しいらない！って人が居るのも分かるけど、私の場合はお返しは当たり前なので。価値観違う人とはイライラするので付き合いたくないです。 出典：

qa.mamari.jp

疎遠になりたい理由が他にもあるのではというコメントにはなるほどと思いました。今回のお返しが大きなきっかけではあるものの、もしかしたらこれまでにも気になる言動がありモヤモヤしたことがあったのかもしれませんね。



学生時代とは違い、毎日顔を合わせるわけではないですし交友関係は自分で自由に変えられるといのが大人のいいところだと思います。いいきっかけだと前向きに考え、モヤモヤする友達とは距離を置いてみてもいいのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）