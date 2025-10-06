この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された「【保存版】結婚後に“女”を取り戻すための８つの習慣」で、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、結婚後の妻が抱きやすい“女として見られなくなった”という悩みに焦点を当て語った。岡野氏は「この問題は多くの女性が心のどこかで感じていながら、はっきりと言葉にしにくいテーマ」と述べた上で、夫婦や家庭に安定が訪れるとともに、女性が母や生活を支える存在として見られる時間が増えがちで、「女として扱われる場面がどんどん減っていってしまいます」と現実を指摘した。



さらに岡野氏は、「女として見られなくなる不安は、ただの虚栄心や見た目の問題ではありません」とし、「自分という存在が誰かの視野から消えかけているという危機感」であり、それが自尊心の根幹に触れる大切な感情だと持論を語る。「現役の女という言葉にちょっとドキッとする人もいるかもしれません。でもこれは見た目の若さや世間の評価のことではありません。自分自身が今も私は女性であると実感できているかどうかの問題なんです」と説明。また歳を重ねても女としての存在感を保ち続ける女性の秘訣は「自分を自分でどう扱っているか」にあるとも述べた。



夫婦関係でよく耳にする悩みとして「セックスレス」が挙げられ、「もう触れてこない、スキンシップがない、目も合わせてくれない」日常は「自分の存在価値をどんどん曖昧にしていきます」と警鐘。大切なのはセックスの有無ではなく、「心と身体がつながっているかどうか」だとし、「手を握る、目を合わせて会話する、ちょっとした気遣いを返してもらう」だけで、特別な存在でいられる実感が生まれると話した。



岡野氏は、「いつから自分を女として扱ってくれなくなったんだろう」という問いへの答えは「驚くほど日常的」とし、出産や育児、会話内容の変化といった小さな積み重ねが“女”から“機能”へと役割をすり替えてしまうメカニズムを解説。その上で、「もう一度立ち止まって私は誰のために諦めてきてしまったんだろうか？それを見つめ直すこと」こそ再出発のきっかけになると促した。



また、自分を大切にする小さなご褒美や、「私はこれが好き。私はこうありたい」と自然体で言えることが、「女性を魅力的に見せる最大の要素」と力説。身体感覚の回復や日常のスキンシップの重要性にも触れ、「肌のお手入れを丁寧にする、身体をいたわるように入浴する、香りの良いボディクリームを塗ってみる。そうした行為すべてが、私はまだ女性であるという自己認識を支えるスイッチ」と紹介した。



動画の最後では、「私はまだ輝ける。」ともう一度自分に語りかけることの大切さを強調。「女である自分を最後まで大切にする。誰かにとっての存在であることよりも、自分自身をどう愛しているか、それに焦点を当てます」と締めくくり、視聴者に前向きなエールを送った。