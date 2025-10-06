KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・SWEET STEADYが10月1日、東京都渋谷区のWITH HARAJUKUで開催された『Pontaパス1周年 白石まゆみ先生Presents特別勉強会』に登壇した。

参考：【写真】Pontaパス愛について語るSWEET STEADY・白石まゆみ

このイベントは、KDDI株式会社が提供する月額548円のサブスクリプションサービス「Pontaパス」の1周年を記念して開催されたもの。

約1,500万人が利用する同サービスの1周年の振り返りと、今後の新サービスについて、Pontaパス公式コンシェルジュを務めるSWEET STEADYの白石まゆみが、メディア関係者とSWEET STEADYの他メンバーである奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、山内咲奈に向けて説明を行った。

イベント冒頭、「芸能界一Pontaパス愛がある」と紹介された白石は、1周年を迎えたことについて「すごいおめでたいことですよね。こうやってコンシェルジュとして働かせてもらって、一緒に考えさせていただいたこの1年がすごい濃くて。どんどん進化していくPontaパスの2年目ももちろん期待できるし、Pontaパスさんの素敵な企画に一緒に関われて幸せです」と感慨深げに語った。

そのPontaパス愛が認められ、これまでローソンでの1日店長なども務めてきた白石。今年5月には正式に公式コンシェルジュに任命され、その後もWebCMへの出演やイベント登壇などなど、精力的にPontaパスの魅力を伝える活動を続けている。

白石は数あるクーポンの中から「さすがに一度で覚えきれないと思うので、今日は白石イチオシのクーポンだけ覚えて帰っていってください！」と、ウィークリーLAWSONのクーポンを紹介。「これ、1日店長をした時の写真なんですけど。週替わりでクーポンが配布されて、私はこれを一番使ってます」と語り、マチカフェコーヒーSサイズの無料クーポンを推薦した。

これまで「ウィークリーLAWSON」のクーポンの中でも、特にマチカフェコーヒーは多くの利用者から好評を得てきた。今回の拡充により、利用者一人ひとりの好みに合わせてコースを選べるようになるとのこと。加えて、10月7日からは1周年記念キャンペーン「隠れPontaを探せ」を全国のローソンで実施する他、各種キャンペーンも展開される。

白石は念願だったというSWEET STEADYとPontaパスのコラボグッズについても言及。「Pontaパスさんと一緒にお仕事させていただくようになって、愛用しているからこそ、もっともっと盛り上げたいと思っていました。私たちも何か一緒に貢献できたり、盛り上げていける何かを作りたいと言っていたんです。特に私はPontaくんとのグッズを作りたいって言っていたら、Pontaパスさんが快く受けていただいて、念願叶って完成しました」と喜びを語った。

また、明治のミルクチョコレート99周年とPontaパス1周年を記念したコラボレーションも発表。来年100周年を迎える明治と一緒に祝うという形で、Pontaパス仕様の特別な箱に入ったミルクチョコレートが提供されることが明らかになり、山内が実際にチョコレートを食べるシーンも。山内は「最高！ 美味しいです」と笑顔を見せた。

続く質問コーナーでは、メンバーが白石にPontaパスについて質問。音井が「白石はなんでPontaパスを使い始めたんですか?」と尋ねたり、栗田が白石の愛用クーポンを聞いたりするなど、和やかな雰囲気で進行した。

塩川も実はPontaパス愛用者であることが判明。「元々お父さんとかお母さんがすごい使ってて、一緒に家族で入ってたんです。白石がコンシェルジュやってから、白石のXで知る情報がめっちゃ助かったりしてました。元々愛用してる人でも知らない情報があったから、めちゃくちゃ助かってます」と白石の発信する情報の有用性を語った。

庄司が「たまに白石がPontaパスの会議に参加してるってほんとですか」と質問すると、白石は「もう2回、3回やらせていただいてます」とコメント。「しっかり2時間ぐらいかけて、KDDIさんの元に行って。『このクーポンあったら嬉しいですよね』とか、『このサイトの開き方がちょっと難しいので、少し簡単にできたらありがたいかもしれません』とか言わせていただいて」と、運営に深く携わっていることを明かした。

奥田が「まゆみちゃんはいっぱいクーポンを使ってると思うんやけど、もしPontaパスで新しいクーポンを作れるなら、どういうのがいいとかありますか?」と質問すると、白石は今回誕生したコーヒーコースを例に挙げながら回答。

「コーヒーコースだと、コーヒーが毎週もらえるじゃないですか」と仕組みを説明した上で、女性客への配慮として「たとえばヘルシーなサラダチキンコースとか作ってみたら、どなたでも楽しんでPontaパスが使えるんじゃないかなって思います」と具体的な提案を行い、コンシェルジュとしての真摯な姿勢を見せた。

最後に白石は「Pontaパス1周年ということで、本当に私も嬉しいです。これからどんどんパワーアップしていくPontaパスを、本当に皆さんにたくさん届けていきたいです。皆さんもぜひローソンに行って、一緒にキャンペーンに参加してみてください」と呼びかけ、イベントを締めくくった。

（取材/文＝すなくじら）