¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤òÂÔ¤Ä¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¡¡ÌîÅÞ¥µ¥¤¥É¤«¤é¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ëÇØ·Ê
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ËÃå¼ê¡¢´´»öÄ¹¤ËÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£à¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼áËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤âÉûÁíºÛ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤ËÀª¤¤¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤è¤ê¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Û¤¯¤½¾Ð¤à¡£¹â»Ô»á¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡¡£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÁíºÛ¤Î¥¤¥¹¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¹â»Ô»á¡£¼þÊÕµÄ°÷¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢£³ÅÙÌÜ¤ËÉé¤±¤¿¤é¸å¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÇØ¿å¤Î¿Ø¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤âÊÝ¼éÇÉ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Èµì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÌÌ¡¹¡£ÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÏËãÀ¸»á¤ÎºöÎ¬¤Ç¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤Î¿Ø±Ä¤È¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Î¿Ø±Ä¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¿Í»ö¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô»á¤À¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤ÇÀï¤Ã¤¿¾®ÎÓ»á¡¢ÌÐÌÚ»á¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¾®Àô»á¤Î½è¶ø¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛÎ¸¤Î·ç¤«¤»¤Ê¤¤ËãÀ¸»á¤È¤Ï£µÆü¤ËÅÞËÜÉô¤Ç²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Î¢¶âµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤é¤ÎÅÐÍÑ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï½¢Ç¤²ñ¸«¤ÇÎ¢¶âµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤ÎÍ×¿¦µ¯ÍÑ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²áµî¤Ë½èÊ¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¡Ø¹ñ²ñ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ÈµÄÀÊ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤ËºÆ½èÊ¬¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¿Í»ö¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ë¡Åª¤ÊÌäÂê¤â½ª¤ï¤ê¡¢Áªµó¤È¤¤¤¦¤ß¤½¤®¤¬ºÑ¤ó¤À¤«¤éÌäÂê¥Ê¥·¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®Àô»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¡Ö»ä¤Ï¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤±¤¸¤á¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¹ñÌ±¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£Æ¬¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤âÃæ¿È¤Ï¤Þ¤¿°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÅÞ¤Î¿®Íê²óÉü¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÉÔµºÜµÄ°÷¤Ï¼¡¤ÎÁªµó¤Þ¤Ç¼«¤éê¯µï¡Ê¤Á¤Ã¤¤ç¡Ë¤¹¤ë¡¢²¼ÀÑ¤ßÀ¸³è¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿Êý¤¬¹ñÌ±¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¿Í»öÌÌ¤Çà°ì²óµÙ¤ßá¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ö¾®Àôà¼óÁêá¤Ê¤é¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¹â»Ôà¼óÁêá¤Ç¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁíºÛÁªÃæ¤Ï£µ¿Í¤Î¸õÊä¼ÔÁ´°÷¤¬¡ØÎ¢¶âÌäÂê¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤òÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¹â»Ô»á¤Ë¤ÏÎ¢¶âµÄ°÷¤Î±Æ¤¬¥Á¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ë¹ñÌ±¤Î»ëÀþ¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¹¶¤á¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡Î¢¶âÌäÂê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Â¸µ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£