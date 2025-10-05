Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

5Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢¾ÂÄÅ¹Á¤ÇÍ·Í÷Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿13¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾ÃËÉ¤ÈÀéÄ»´Ñ¸÷µ¥Á¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£µÆü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤íÁ¥Æâ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤«¤é¡Ö¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Ç¤±¤¬¿Í¤¬½½¿ô¿Í½Ð¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÀéÄ»´Ñ¸÷µ¥Á¥¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÂÄÅ¹ÁÍ·Í÷¥¯¥ëー¥º¡ÖÍ·Í÷Á¥¤Á¤É¤ê¡×¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢13¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£