【プリンセッション・オーケストラ】第4弾PV公開！ 鬼頭明里と伊藤美来が参戦決定！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第4弾PVが公開、さらに新たに登場した花の騎士シンシアを鬼頭明里が、花の騎士ピュリティを伊藤美来が演じることが決定した。
＞＞＞PV場面カットや新キャラクター＆キャストをチェック！（写真13点）
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第4弾PVが公開された。物語が折り返しを迎えるタイミングで、これまでの激闘と絆、そしてこれから待ち受ける新たな脅威を描き出した必見の内容となっている。オルケリアが歌唱する、23話で初披露されたテクミーハイヤーver.のプリンセスが繰り出す新たな戦闘曲『Super Higher Dreamer！！！』や、これまでオープニングテーマとして作品を彩ってきた『ゼッタイ歌姫宣言ッ！』にのせて、プリンセスたちが仲間とともに歌い、戦い抜いてきたこれまでの名場面を熱く振り返る。
バンド・スナッチや赤の女王との壮絶な戦いを経て、歌の力で勝利をつかんだ彼女たちの姿が、迫力の映像で再びよみがえる。平和を取り戻したアリスピアの穏やかな光景が描かれる一方、物語はプリンセスたちの運命が動き出す新たな局面へ。
新オープニングテーマ『FUTURE SESSION』にのせて、白の女王、そして花の騎士シンシアと花の騎士ピュリティという――新たな強敵の登場に加え、プリンセス・ヴィオラ、プリンセス・ネージュという新たなプリンセスも加わり、再びアリスピアを守るために立ち上がるプリンセスたちの輝かしい姿が描かれる新キービジュアルも。
後半戦に向け、さらなる盛り上がりを予感させる映像に仕上がっている。これから始まるプリンセスたちの物語後半戦からも、目が離せない。
そして、白の女王とともにプリンセスたちの前に立ちはだかる花の騎士の姿が明らかに。さらに、花の騎士シンシアを鬼頭明里、花の騎士ピュリティを伊藤美来が演じることも決定。今後、花の騎士たちがアリスピアやプリンセスたちとどのように関わってくるのか、白の女王の目的とは何なのかー。今後の放送をお楽しみに。
また、花の騎士キャストの公開を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンの実施が決定。Xの公式アカウントをフォロー＆リポストで抽選で1名に花の騎士シンシア役・鬼頭明里と花の騎士ピュリティ役・伊藤美来の直筆サイン入り色紙がプレゼントされる。
応募期間は10月5日（日）〜10月11日（土）23：59までとなっている。
（C）Project PRINCESS-SESSION
