【お買い得】Amazon プライム感謝祭でザバスのプロテインが最大40％オフに
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが本日から2025年10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon プライム感謝祭本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、ザバスのプロテインをご紹介。ストック用にまとめ買いするのもおすすめです。ぜひこの機会をお見逃しなく！
→Amazon「ザバス」のページはこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
身体づくりに必要なビタミン配合。ソイプロテインのミルクティー味
運動後にもゴクゴク飲める、ホエイプロテインのバナナ風味
コラーゲン配合。シェイプ&ビューティ チョコレート風味
ご褒美フレーバー。水でも濃厚なバニラアイスクリーム風味
2種を6本ずつのアソートタイプ。のむヨーグルト
【Amazon.co.jp限定】明治 ザバス(SAVAS) MILK PROTEIN のむヨーグルト 脂肪0 250g×12本（2種×各６本）【クール便】
3,096円 → 2,364円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
手軽に飲めて美味しい。ドリンクタイプのココア風味
SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 ココア風味 200ml×24本 明治 ミルクプロテイン
3,553円 → 3,059円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
ザバス(SAVAS) プロ ウェイトダウン チョコレート風味 820g 明治 NEXTBODY ソイ プロテイン HMB【Amazon.co.jp限定】
3,952円 → 3,299円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
chocoZAP Bpro プロテイン 1kg ホエイ ソイ ダイエットサポート バナナ風味 チョコザップ RIZAP
3,780円 → 2,835円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります