【お買い得】Amazon プライム感謝祭でザバスのプロテインが最大40％オフに
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが本日から2025年10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon プライム感謝祭本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、ザバスのプロテインをご紹介。ストック用にまとめ買いするのもおすすめです。ぜひこの機会をお見逃しなく！

→Amazon「ザバス」のページはこちら

→「Amazon プライム感謝祭」はこちら

身体づくりに必要なビタミン配合。ソイプロテインのミルクティー味


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ミルクティー風味 900g 明治 国内製造

4,968円 → 2,999円（40%オフ）

運動後にもゴクゴク飲める、ホエイプロテインのバナナ風味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 バナナ風味 980g 明治

6,264円 → 3,999円（36%オフ）

コラーゲン配合。シェイプ&ビューティ チョコレート風味


ザバス

ザバス(SAVAS) シェイプ&ビューティ チョコレート風味 900g 明治

4,580円 → 2,999円（35%オフ）

ご褒美フレーバー。水でも濃厚なバニラアイスクリーム風味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 バニラアイスクリーム風味 980g 明治

5,580 円 → 3,999円（28%オフ）

2種を6本ずつのアソートタイプ。のむヨーグルト


ザバス

【Amazon.co.jp限定】明治 ザバス(SAVAS) MILK PROTEIN のむヨーグルト 脂肪0 250g×12本（2種×各６本）【クール便】

3,096円 → 2,364円（24%オフ）

手軽に飲めて美味しい。ドリンクタイプのココア風味


ザバス

SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 ココア風味 200ml×24本 明治 ミルクプロテイン

3,553円 → 3,059円（14%オフ）

その他のおすすめ商品


ザバス

ザバス(SAVAS) マッスルエリート バニラ風味 900g 明治

4,985円 → 4,399円（12%オフ）

ザバス

ザバス(SAVAS) プロ ウェイトダウン チョコレート風味 820g 明治 NEXTBODY ソイ プロテイン HMB【Amazon.co.jp限定】

3,952円 → 3,299円（17%オフ）

chocoZAP

chocoZAP Bpro プロテイン 1kg ホエイ ソイ ダイエットサポート バナナ風味 チョコザップ RIZAP

3,780円 → 2,835円（25%オフ）

arboleaf

arboleaf 筋膜リリースガン ハンディガン MINI アルミ合金ボディ 5段階強力振動 自適応モード付き 4つのシリコンヘッド付属 筋膜ガン 筋肉リラックス Type-C充電式 2000mAh*2大容量(8時間以上連続使用) 500g小型 最速3200回/分 静音 コンパクト 携帯便利 収納袋&日本語取扱説明書付き プレゼント ギフト最適 日本国内サポート 一年メーカー保証

7,999円 → 4,938円（38%オフ）

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
