水仕事の最適解を見つけた！滑らないから扱いやすい！新感覚の100均ミトン

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：キッチンメッシュミトン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：18×15cm

販売ショップ：セリア

手にはめてしっかり洗える！『キッチンメッシュミトン』

今回ご紹介するのは、セリアの『キッチンメッシュミトン』。じつは、この商品。筆者の家の近くのセリアでは、風呂場コーナーに間違えて陳列されていたのですが、便利そうだったので試しに購入してみました。

こちらは、お皿やコップなどの食器全般に使えるキッチン用のメッシュミトン。手にはめてしっかりと洗えるミトン型が、使いやすそうですよね？個人的には、レトロキッチュなピンク色も可愛いな〜と思いました。

シャリシャリとした感触のメッシュ素材で、表面をよく見てみると、ループ糸が立っています。このループ糸が汚れをかきとってくれるんだそう。

実際に使ってみると、ミトン型が想像以上に優秀！食器をつかむようにして広範囲で包みこめるので、効率よく洗うことができます。汚れのからみつきが良いので、表面をなでつけるだけでキレイになるのがありがたいです。

滑りにくいから気軽に扱える！水切れもいいから衛生的♡

クロスタイプの食器洗いスポンジだと、折りたたまないと扱いにくい上につるっと滑ってしまってしっかりとお皿にあてがって擦りにくいなと感じていました。

このアイテムは手に装着できるからしっかり掴んでガシガシとこすれます。

さらに嬉しいポイントが他にも。般的なスポンジと違って『キッチンメッシュミトン』は水切れがとにかく速い！ちゃんと泡立つのに水切れが良いから衛生的に使えます。

今回は『キッチンメッシュミトン』をご紹介しました。手にはめてしっかりと洗える上に、扱いやすさも申し分ない食器用ミトン。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。