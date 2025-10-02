この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【こりゃすごい】ミニPCにそのままマッチするドッキングステーション「Beelink Mate SE」をレビューします。セットで買ってもいいですね

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された動画「【こりゃすごい】ミニPCにそのままマッチするドッキングステーション『Beelink Mate SE』をレビューします。セットで買ってもいいですね」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、話題のドッキングステーションであるBeelink Mate SEについて詳しく語った。動画では、その外観・質感から、実際の拡張性、SSDの増設手順、そして実測値まで網羅的にレビューしている。



冒頭、戸田氏は「B-LinkMate SEというデバイスを紹介します。これ何かというと、ドッキングステーション。ミニPC、まんまくっつけて、見た目はあまり変わらないというか、共通デザインで拡張性が一気にアップします。これおもろいですよ」と“ピッタリと一体化するデザイン”と併せて利便性を強調。実際に対応するSER8やSER9 Proにぴったり合うこと、280gの軽量さ、アルミの高級感ある質感など、手に取るような解説が続いた。



製品の内部に関しても、「SSD増設はしますよね。という形で、こうやってね、慎重にゴム足を取っていきましょう」とユーザー目線で実装ポイントを丁寧に紹介。「今回は2TBのSSDを増設したので、メインの1TBプラス2TBという形になりました」と実際に増設した結果についても触れた。



端子構成・拡張端子に関しては「Type-Aが2つ並んでますね。こちらUSBの3.0。それからType-Cですね。これは80GBのUSB4ですね。」と高性能な接続性を強調。しかし、拡張性の裏で「Type-Cが1個減っちゃうんですよね。ドッキングステーション使っても同じことなんですよ。こっち側にサンダーボルトとか、USB4、もしくは映像出力できるType-Cがあればよかったな、という感じが、ちょっと欠点かな」と率直にウィークポイントも指摘している。



最後は「ミニPCを、こうやって拡張できるデバイス、なかなか楽しいですよね」と前向きな総括。「僕の点数評価、上々の68点をつけたいと思います。もうちょっと、値段安くなるか、映像出力できるType-C、もしくは、HDMIがもう一個あると良かったかなと思っております」と忖度なしの評価を披露し動画を締めくくっている。