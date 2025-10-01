チャンネル登録者数75万超の人気カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」が、2025年9月24日にYouTubeを更新。「しばらく距離を置いていた」ことと、その理由を明かした。

「本当にポジティブに別々に過ごしていました」

いちろーさんとゆりなさんによる「ゆりいちちゃんねる」は、2017年7月にYouTubeをスタート。25年7月、YouTubeで、交際9年を迎えたことを報告していた。

そんな二人が、「【交際9年】しばらく距離を置いていました。その理由とその後は...」と題した動画を公開。いちろーさんは「えー、いちろーくんとゆりなちゃん、別々に過ごしてたの〜？ ってびっくりされてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、これ初めに言っとくね。全然悪い意味じゃなくて、すごくポジティブな意味だから」と前置きした。

ゆりいちちゃんねるは25年1月、ゆりなさんの体調不良で活動を休止し、6月に動画更新を再開した。最初は「スローペースで行こうと思ってた」そうだが、「俺たちが思ってた以上にお忙しい日々だった」という。

そんな日々の中、交際9年、同棲してから5〜6年になるという二人が、「自分たちのライフステージについて考えるきっかけがあった」という。そこで、「いったん別々に過ごしてみる時間を作ったら、新しいことが見えてくるんじゃないかなって二人で話し合って」と明かした。

ゆりなさんはこう思いを語った。

「二人とも別々で一人の時間を過ごしてみて、そこで何を考えるのか、どんなことをしたいか、どんな暮らしをしたいかとか。9年間っていう信頼があるからこそ、背を向けて考えてみようかっていう時間が必要かなと思って、本当にポジティブにちょっと別々に過ごしていました」

一人での外出「いちろーくんの方がパニックみたいに...」

いちろーさんは今まで、ゆりなさんに外出の予定がある時は、必ず送り迎えをしていたという。ゆりなさんは「優しさについ甘えすぎてた」「いちろーくんがいないと何もできなくなっちゃってるなと思って、一人でもできるようになりたい」ということで、距離を置いている期間に「一人でいろいろなことに挑戦してみよう」としたと明かした。

しかし、一人で出かけようとすると「いちろーくんがもう支度してたんですよ。送っていく気満々で」。ゆりなさんが一人で出ると言うと「え、え、え、って、いちろーくんの方がパニックみたいになってて」と振り返った。

いちろーさんは「心配性を発症しちゃうから」「面白いよね、27歳にもなってさ」と笑っていた。

ゆりなさんは一人で電車に乗って、買い物や食事に出かけたり、しばらく会っていなかった友達に会ったりと、距離を置いている期間を満喫したようだ。

「俺は常にゆりちゃんのこと考えてたよ」

一方のいちろーさんは「俺とは対照的かもしれない」として、こう語り始めた。

「例えば、ゆりちゃんに対して毎日ご飯作ってあげたりするわけじゃん。だけどご飯は作らない、掃除は頻繁にしなくなる。時間の概念みたいなものをわからなくなってきちゃって、基本的に毎日眠くなるまでずっと起きてて、寝落ちしちゃうことが多かったの。もちろん昼夜逆転するわけじゃん。そこで俺気付いたの。あれ？ 原動力が湧いてこないって。何をしてても、心の内側から気力が出ないというか、ついつい一人の時にやろうって決めてたものを後回しにしちゃってたの」

「これだけ長い期間離れることがなかったから、俺がどれだけゆりちゃんに依存してたのかっていうのが浮き彫りになっちゃって」

「今思ったら俺の原動力って、とにかくゆりちゃんのために何かをしてあげたい、ゆりちゃんを支えたいっていうところから来てたのかな」

「一人で楽しめるものなのかなって思ってたんだけど、実はそうじゃなくて、楽しいことを誰かと共有することってこんなにも尊いことなんだなっていう気付きがありました」

さらに、いちろーさんはゆりなさんについて、「依存じゃなくて、もうなくてはならないもの。お水だったり空気とか、そういった存在なのかなって。だから俺は常にゆりちゃんのこと考えてたよ」と、笑いながらも真面目に語っていた。

距離を置いていたのはごく短期間だったそうだが、いちろーさんは「俺にとってはすごく長い時間だった。俺が今こういう風に生きてられてるのは、本当にゆりちゃんのおかげ」とゆりなさんを見つめた。

最後は二人で感謝を伝え合ってハグし、いちろーさんは「かわいいゆりちゃん、好き〜」とデレデレだった。