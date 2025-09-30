この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、カウンセラーで作家のRyotaさんが「『具体例』ライバル扱いされているサイン7選／一方的な攻撃の裏に隠れていること」と題した動画を公開した。動画の中でRyotaさんは「ライバル扱いって、実は身近な人間関係でよく起こっている」としながら、相手の言動から『ライバル認定』を見破る具体的なサインについて語った。



まずRyotaさんは「すぐに自慢や成功アピールをしてくる人は、勝ち負けにこだわっている証拠」と分析。例えば、ボーナスや恋愛、結婚式の話などで張り合ってくる人物について「あなたに悔しがってほしい、あなたよりも自分は優れてると言いたいんですよ」と、根底にある心理を解説した。また、「自分を持ち上げるだけでなく、あなたを下げるような言動が見られる場合も」と警戒を促し、「普通はこうするよね、あなたはダメだ」などガスライティング的な発言にも注意が必要だと述べた。



さらに、「あなたが何をやるか、ひたすら気にしてくる」「あなたが何かを始めると真似をしてくる」など、過剰な干渉もライバル扱いの典型だという。Ryotaさん自身の体験談として、「私が個人の仕事を始めた時、1人の友人が『教えてくれ』と迫ってきた」と振り返り、「人間関係でも、あなたの一挙一動にチェックを入れてくる人がいる」と具体例をあげた。また、「あなたの失敗や不幸を喜ぶ人も要注意」とし、「それはまさに“人の不幸は蜜の味”という心理」だと警告した。



さらに「こだわって同じ話題ばかり聞いてくる」「負けを決して認めない」「ズルいと言ってくる」など、ライバル扱いする人の顕著な特徴を挙げ、「勝ち負けを認めることができない極端なプライドの高さは要注意」と続けた。「あなたが努力で成功しても、ズルいって言ってきたりするのは、相手の劣等感が背景にあります」と、発言の裏にある心理を明らかにした。



動画の最後には、「あまりに勝ち負けにこだわる人がいたら、素直に負けてあげたり、気にしないことが一番」とアドバイス。話題にすればするほど相手は執着するため、「相手が気になる内容は話題にせず、自分の成長に集中してほしい」と呼びかけた。動画は「こういうサインが多い人がいれば、それはライバル扱いされている証拠。うまく距離を取りながら自分らしい幸せを目指してほしい」と締めくくられている。