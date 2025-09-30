“CLAMPワールド”が『ゴディバ』で展開!?　『CCさくら』や『xxxHOLiC』、『魔法騎士レイアース』などのキャラがチョコレートに

ベルギーのプレミアムチョコレートブランド『ゴディバ』と、『カードキャプターさくら』や『xxxHOLiC』など世代を超えて愛される作品を生み出し続ける4人の創作集団CLAMPがコラボレート。チョコレートコレクション「ゴディバ×CLAMP コレクション」、「ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット」、チョコレートドリンク「ホワイトモカ ショコリキサー」、「ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット」が、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、ゴディバ オンラインショップにて、2025年10月1日から数量・期間限定で販売される。

※取扱商品は店舗により異なる

※すべて価格は税込み

作品同士が、登場キャラや世界観で繋がる“CLAMPワールド”

CLAMPは、いがらし寒月先生、大川七瀬先生、猫井先生、もこな先生の4人からなる創作集団。元は同人活動をしていたが、1989（平成元）年に漫画雑誌『サウス』にて、『聖伝-RG VEDA-』で商業誌デビュー。その後『東京BABYLON』、『魔法騎士レイアース』、『カードキャプターさくら』、『ちょびっツ』、『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』、『xxxHOLiC』、『こばと。』、『ドラッグ＆ドロップ』など、現在まで精力的に作品を発表してきている。作品によって作風がガラリと変わることが特徴で、少女誌、少年誌、青年誌など、性別年齢を問わず幅広い媒体で掲載されてきた。作品をまたいで登場するキャラクターや、世界観がリンクしている“CLAMPワールド”と呼ばれる独自の展開は、多くのファンを魅了する。

描き下ろしイラストがチョコレートにもプリント！

「ゴディバ×CLAMP」コラボレーション

今回の「ゴディバ×CLAMP」コラボレーションでは、CLAMP作品の人気キャラクターたちが、作品の垣根を超えて集合。ゴディバショップの制服をイメージしたコスチュームを着ているイラストは、コラボのためにCLAMPが描き下ろした限定ビジュアル。『カードキャプターさくら』の木之本桜、大道寺知世、『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』の小狼、『ちょびっツ』のちぃ、『xxxHOLiC』の壱原侑子、四月一日君尋、『魔法騎士レイアース』の獅堂光が登場する。商品を見ていこう。

ゴディバ×CLAMP コレクション アソートメント 4粒入：1620円、8粒入：3240円

4粒入のパッケージには『カードキャプターさくら』の木之本桜と大道寺知世が寄り添う。CLAMPが描き下ろしたミニキャラの木之本桜と大道寺知世のオリジナルのプリントチョコレートと、モコナやハート形のチョコレートを詰め合わせた。8粒入のパッケージには作品の枠を超えて、CLAMPの人気キャラクターたちが大集合。描き下ろしたミニキャラの木之本桜、小狼、ちぃ、壱原侑子、四月一日君尋、獅堂光のオリジナルのプリントチョコレートと、モコナをかたどったチョコレートのスペシャルなアソートメント。同梱されているリーフレットの二次元バーコードからは、ARカメラを起動してオリジナルデザインのフレームの写真を撮影できる。また、オリジナルデザインの限定ギフトバッグを付けることができる（※ギフトバッグ単体での販売はなし）。

ゴディバ×CLAMP コレクション ギフトバッグ S 275円（表）

ゴディバ×CLAMP コレクション ギフトバッグ S 275円（裏）

「ゴディバ×CLAMP コレクション」チョコレート

木之本桜：ストロベリーフィリングをミルクチョコレートで包んだ。※製品中ストロベリーを0.6％使用

木之本桜

大道寺知世：ダークチョコレートガナッシュをダークチョコレートで包んだ。

大道寺知世

小狼：ダークチョコレートガナッシュをダークチョコレートで包んだ。

小狼

ちぃ：バニラ風味のフィリングをミルクチョコレートで包んだ。

ちぃ

壱原侑子：ソルト＆ダークチョコレートガナッシュをダークチョコレートで包んだ。

壱原侑子

四月一日君尋：ダークチョコレートガナッシュをダークチョコレートで包んだ。

四月一日君尋

獅堂光：ローズフィリングをミルクチョコレートで包んだ。

獅堂光

モコナ＝ソエル＝モドキ：「モコナ」をかたどったホワイトチョコレート。

モコナ＝ソエル＝モドキ

モコナ＝ラーグ＝モドキ：「モコナ」をかたどったミルクチョコレート。

モコナ＝ラーグ＝モドキ

ハート：バニラ風味のフィリングを真っ赤なハートのホワイトチョコレートで包んだ。

ハート

アイスセットやショコリキサーも！ 購入特典も見逃せない

ゴディバ×CLAMP カップアイスクリーム 保冷バッグセット 2700円

「ゴディバ×CLAMP」オリジナルデザインの保冷バッグに、『ゴディバ』のカップアイスクリーム、「ミルクチョコレート＆チョコレートチップ」、「カカオ72％ ダークチョコレート」、「ストロベリー&チョコレートチップ」、「マダガスカル バニラ」の4種類を詰め合わせた。キャラクターの世界観と、『ゴディバ』ならではの贅沢な味わいを楽しめる特別なセット。

保冷バッグ（表）

保冷バッグ（裏）

ゴディバ×CLAMP ホワイトモカ ショコリキサー レギュラーサイズ（270ml）：870円、ラージサイズ（350ml）：980円、ホット（240ml）：770円 ※税率8％価格（イートイン利用の場合は税率10％）

ホワイトモカ ショコリキサー タンブラーセット レギュラーサイズ（270ml） 4350円 ※税率10％価格

タンブラー

ミルキーでやさしいホワイトチョコレートの甘さに、香ばしくほろ苦いコーヒーソースを重ねた、エレガントな大人のモカフレーバーのショコリキサーに、「ゴディバ×CLAMP」のスリーブをつけて提供。また、「ゴディバ×CLAMP」限定のタンブラーをセットにした、タンブラーセットも販売する。※タンブラー単体での販売はなし

オリジナルステッカー全5種類

さらに、ゴディバショップ、GODIVA cafeにて、「ゴディバ×CLAMP」コラボレーション商品のいずれかを含んで税込み3240円以上の買い物をすると、オリジナルステッカー全5種類のうちランダムで1枚貰える。すべてなくなり次第終了となるので、気になる人はお早めに！

