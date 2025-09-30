広島の田中広輔内野手（36）と松山竜平外野手（40）が来季の戦力構想から外れ、今季限りで退団することが29日、分かった。9月に球団と来季契約について話し合った場で、ともに出場機会を求めて他球団での現役続行を強く希望。16〜18年のリーグ3連覇に貢献した功労者だけに、球団は意向を尊重し、自由契約の手続きを取る方針だ。近日中に正式発表される。

田中は一定の時期まで、引き際を自ら見極めるつもりでいた。12年目の秋に訪れた野球人生の岐路。その胸中には、しかし、新たな自信が芽生えている。

「1軍で使ってもらって、成績が悪かったら辞めようと思っていた。1軍に呼ばれず、ファームで2割7〜8分でも辞めるつもりだった。ダラダラとはやらない。踏ん切りをつけたかった。でも…」

今月にあった球団側との話し合い。来季の戦力構想から外れたことを告げられ同時にあったコーチ就任や引退試合の打診を固辞して、現役続行への挑戦を選んだ。功労者だけに球団はその意思を尊重し、自由契約の手続きを取る方針だ。

東海大相模高から東海大、社会人のJR東日本を経て、13年ドラフト3位で入団。走攻守の三拍子そろった遊撃手で、16年から18年までフルイニング出場を続け、不動のリードオフマンとしてリーグ3連覇に貢献した。17年は最多盗塁、最高出塁率の2冠を獲得。18年にはゴールデングラブ賞にも輝いた。

ただ、19年に入ると打撃が低迷。連続フルイニング出場は635試合で途絶え、オフに右膝半月板手術を受けた。翌20年に復調しても成績は下降線を描き始め、21年には遊撃のポジションを後輩の小園に譲った。だが、このまま終わらないのが田中らしい。

「結果、内容ともに良かったし、一番動けていたと思う。たかがファームかもしれないけど、辞められないですよ。この成績では」

進退を懸けて臨んだ今季、1軍では14試合の出場にとどまったものの、ウエスタン・リーグでは出場62試合で打率・333、2本塁打、22打点の好成績を残した。まだまだやれる――。アグレッシブなプレーで見る者を魅了した36歳。新たな挑戦が始まる。（江尾 卓也）

◇田中 広輔（たなか・こうすけ）1989年（平元）7月3日生まれ、神奈川県出身の36歳。東海大相模、東海大、JR東日本を経て、13年ドラフト3位で広島入団。16〜18年のリーグ3連覇では1番を務め、2番・菊池、3番・丸の「タナキクマル」でチームをけん引した。17年に盗塁王、最高出塁率、ベストナイン。18年にゴールデングラブ賞を受賞。17年WBC日本代表。1メートル71、85キロ。右投げ左打ち。