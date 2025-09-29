2025年9月29日（月）、お茶の『土倉』から、『天玉』ブランド初となる『プレミアムティーバッグほうじ天玉』と『ゴールデンほうじ茶』の簡便商品『ゴールデンほうじ茶ティーバッグ』が発売されました。

半世紀に渡り、北海道民から愛されてきた『天玉』に、『プレミアムティーバッグ煎茶天玉』の姉妹商品として、本格的な味わいをティーバッグで楽しむことができる『プレミアムティーバッグほうじ天玉』が加わりました。

画像：株式会社土倉

『プレミアムティーバッグほうじ天玉』（標準小売価格 税抜500円）は、『土倉』の茶師が厳選したほうじ茶葉にふっくらと芯まで炒り上げた茎ほうじをブレンド。フィルターにはナイロン紗が採用されているため、急須で淹れたような味わいを手軽に楽しむことができます。

画像：株式会社土倉

『ゴールデンほうじ茶ティーバッグ』（標準小売価格 税抜400円）は、『土倉』のほうじ茶商品の中で一番人気の『ゴールデンほうじ茶』を手軽に味わうことができる逸品です。便利なティーバッグなので、シーンを選ばず日常的に『土倉』のほうじ茶を楽しむことができます。

プレミアムティーバッグ ほうじ天玉

ゴールデンほうじ茶ティーバッグ

販売場所：北海道内の主要量販店、土倉のオンラインショップ

発売日：2025年9月29日（月）

北海道Likers編集部のひとこと

北海道の豊かな自然とおいしい水に合うお茶を追求しているお茶の『土倉』から、急須で淹れたような本格的な味わいを手軽に楽しめるティーバッグが登場！

毎日の忙しい時間の合間にほっと一息つくことができるお茶の時間やお食事の時間におすすめです◎

おうち時間の”ほっと一息”を豊かにする、茶師こだわりの一杯を、ぜひ味わってみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】道民に愛され半世紀、あの「天玉」から初のほうじ茶が登場！ ”タイパ”に応える本格ティーバッグ「ほうじ天玉」など2種を9月29日発売。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

